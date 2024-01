Erazer Major X10: un tuttofare 'mostruoso' per il prezzo con Intel Core i7-12700H, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB e Intel Arc A730M a meno di 800

Questo computer portatile tuttofare ha un prezzo "mostruoso" se si considera il rapporto prezzo/specifiche hardware che vengono messe a disposizione. Erazer è un marchio che nasce da Medion e che si sta conquistando una sua reputazione nel mondo gaming con prodotti solidi (lo possiamo dire perché li abbiamo recensiti) e con tutte le peculiarità che i giocatori ricercano. Ma sono ottimi anche per altre applicazioni, l'editing di video o lo studio, per esempio, con tanta potenza di calcolo a basso prezzo.

Qui abbiamo la scheda grafica dedicata Intel Arc A730M, e anche questa è sinonimo di garanzie. Offre prestazioni superiori a quelle di una GeForce RTX 3050, ancora una volta offrendo una capacità di calcolo altrimenti impossibile a questo prezzo. Tra le altre cose, questa GPU ospita on board 12GB di VRAM GDDR6. Troviamo anche il processore Intel Core i7-12700H (da 2,30 a 4,70 GHz, 14 core (6 P-core, 8 E-core), 20 thread, 24 MB di Intel Smart Cache), ben 16 GB di RAM e un SSD molto capiente da 1 TB.

Interessante anche lo schermo, ovvero un 16,0" QHD+ con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e cornice ultra stretta con tecnologia IPS e una risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Il portatile garantisce anche un suono potente con la tecnologia audio integrata di Nahimic di Steelseries, tra cui l'audio surround e l'ottimizzazione del suono. La tastiera, inoltre, è retroilluminata, oltre che elegante, con la possibilità di configurare gli effetti in modo da poter rendere il portatile sobrio all'occorrenza.

Anche le opzioni di connettività sono di alto livello. Troviamo il supporto di Intel Wi-Fi 6 AX201 e funzione Bluetooth 5.1 integrata che garantiscono una trasmissione dati wireless particolarmente efficiente. Last but not least: 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate per l'accesso illimitato a più di 100 giochi di alta qualità per console, PC e dispositivi compatibili con il cloud, oltre a un abbonamento Xbox Live Gold.

In sintesi, Erazer sta quindi cercando di abbassare i prezzi in maniera aggressiva per ritagliarsi uno spazio nel settore dei portatili gaming. Unica controindicazione a questa offerta? È probabile che le poche unità disponibili vadano esaurite in pochissimo tempo!