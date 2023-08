Ecco un ottimo prezzo per il portatile ASUS TUF F15 con GeForce RTX 4060 e specifiche super!

È ora molto interessante il prezzo di questo portatile ASUS TUF F15 con scheda video di attuale generazione GeForce RTX 4060. Anche 16 GB di RAM e SSD da ben 1 TB, con il processore di dodicesima generazione Intel Core i7-12700H.

Windows 11 è preinstallato e si aggiunge a un pannello veloce, con copertura dello spazio colore sRGB del 100% e tecnologia IPS con frequenza di aggiornamento di 144Hz e con Adaptive-Sync che sincronizza il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il tearing.

Il portatile dispone anche di tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB e webcam HD 720p. Non manca Tecnologia Audio DTS che offre un suono surround virtuale a 7.1 canali coinvolgente e ad alta fedeltà, con sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore per un'ottima esperienza sonora.

Si tratta di una soluzione perfetta per chi cerca un Notebook di alte prestazioni in un design leggero e resistente, adatto a tutte le occasioni di gioco, creazione di contenuti e lavoro ad alta intensità.