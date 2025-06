Doppio colpo ASUS TUF su Amazon: 2 PC portatili con RTX 4070 o RTX 4060, potenza da gaming a prezzi aggressivi

Due notebook ASUS TUF oggi in sconto su Amazon propongono configurazioni di livello con schede grafiche GeForce RTX 4070 e RTX 4060, affiancate a CPU Intel Core i7-12700H o AMD Ryzen 7 7435HS. Specifiche da fascia alta, schermo a 144Hz e SSD PCIe in una struttura solida, pensata per durare. Ecco le differenze chiave e quale scegliere in base alle prestazioni richieste

Due configurazioni per due esigenze ben distinte, ma con un obiettivo comune: offrire prestazioni elevate in gaming e produttività intensiva. ASUS propone due versioni della linea TUF su Amazon a prezzi decisamente competitivi, con sconti che abbassano sensibilmente la soglia d’accesso a GPU della serie 40 di NVIDIA e processori multicore di fascia alta.

ASUS TUF Gaming F15: RTX 4070 e Intel Core i7-12700H sotto i 1200 euro . Per quanto riguarda la CPU, troviamo in questo portatile una soluzione ibrida con 14 core e 20 thread capace di raggiungere i 4,7 GHz in boost. Il tutto è supportato da 16 GB di RAM DDR4 e un SSD PCIe da 512 GB, montati in un telaio da 15,6 pollici con pannello Full HD a 144Hz antiriflesso.

Il sistema operativo Windows 11 Home è preinstallato, un dettaglio non sempre presente nei notebook gaming in questa fascia di prezzo. La costruzione segue la linea TUF: robustezza, linee marcate e resistenza certificata per un utilizzo anche in mobilità.

ASUS TUF Gaming A15: Ryzen 7 e RTX 4060 per chi cerca equilibrio. Più equilibrata e meno orientata all’ultra-performance pura, la proposta ASUS TUF Gaming A15 punta su AMD Ryzen 7 7435HS, CPU octa-core da 4,75 GHz pensata per carichi prolungati e stabilità in multitasking. La GPU in questo caso è la NVIDIA GeForce RTX 4060, anch’essa con 8 GB GDDR6, scelta ideale per chi gioca in Full HD e vuole spingere su dettagli alti senza rinunciare alla fluidità.

Il pannello da 15,6" con refresh rate a 144Hz è accompagnato da Adaptive-Sync, utile per evitare tearing e stuttering in fase di gioco. Come nel modello superiore, anche qui troviamo 16 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB, oltre a una tastiera retroilluminata RGB e webcam HD.

Interessante il sistema di raffreddamento con ventole ARC Flow, progettate per aumentare del 13% il flusso d’aria. Presente anche la tecnologia AI per la cancellazione del rumore nei microfoni.

Modello GPU CPU Display RAM Storage Prezzo ASUS TUF Gaming F15 GeForce RTX 4070 8GB Intel Core i7-12700H 15.6" FHD 144Hz 16 GB 512 GB 1173,11 € ASUS TUF Gaming A15 GeForce RTX 4060 8GB AMD Ryzen 7 7435HS 15.6" FHD 144Hz 16 GB 512 GB 974,59 €

Chi cerca prestazioni spinte in ambito gaming e produttivo trova in ASUS TUF Gaming F15 una macchina pensata per gestire senza incertezze anche i titoli più pesanti. A15 si rivolge invece a chi vuole un portatile capace, ben costruito e solido nel medio-lungo periodo. Entrambi si presentano oggi su Amazon con uno sconto importante e una dotazione che non ha nulla da invidiare a notebook ben più costosi.