Costa meno di un MacBook e fa molto di più: 17,3" QHD 2560 x 1440 pixel, i7-14650HX (16c, 24t, 5,2GHz), GeForce RTX 5070

MSI Katana 17 mette insieme un display QHD da 17,3 pollici a 240Hz, Intel Core i7-14650HX da 16 core e 24 thread e Nvidia GeForce RTX 5070 da 8GB GDDR7. A 1.359 diventa una proposta molto forte per gaming, creatività e utilizzo avanzato, con SSD PCIe 4.0 da 1TB, 16GB di DDR5 e WiFi 6E

MSI Katana 17 HX B14WGK-018IT si piazza a 1.359 con una scheda tecnica che va ben oltre il classico notebook da gioco e punta a offrire un valore molto alto anche fuori dal gaming. Si basa sul processore Intel Core i7-14650HX, una CPU con 16 core, 24 thread e frequenza di picco fino a 5,2GHz, quindi adatta a carichi pesanti, multitasking avanzato e uso creativo oltre che videoludico.

Il lato grafico è affidato a Nvidia GeForce RTX 5070 da 8GB GDDR7, la GPU della serie GeForce RTX 50 basata su architettura NVIDIA Blackwell. Questa generazione porta con sé una spinta molto forte su intelligenza artificiale, DLSS 4, generazione di immagini più veloce e supporto a NVIDIA Studio, con un impianto pensato per offrire prestazioni elevate sia nei giochi sia nelle applicazioni per creator.

Il display da 17,3 pollici in risoluzione QHD 2560 x 1440 pixel con refresh rate a 240Hz è uno dei punti più forti del notebook. La combinazione tra diagonale ampia, definizione superiore al Full HD e frequenza molto alta rende il pannello particolarmente indicato per il gaming fluido, ma anche per il lavoro e per i contenuti multimediali, dove spazio visivo e nitidezza fanno la differenza.

Completano la dotazione 16GB di RAM DDR5, SSD da 1TB di tipo PCIe Gen4, WiFi 6E e Windows 11 Home. La presenza del raffreddamento Shared-Pipe con due ventole Cooler Boost 5 aiuta a gestire meglio CPU e GPU sotto carico, mentre la tastiera RGB a 4 zone e lintegrazione con MSI Center permettono di personalizzare il comportamento del portatile in base alluso.