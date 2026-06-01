Claw 8 EX AI+ e i notebook celebrativi per i 40 anni: tanta carne al fuoco al Computex per MSI

MSI ha presentato a COMPUTEX 2026 il nuovo handheld Claw 8 EX AI+ con Intel Arc G3 Extreme e una gamma di notebook celebrativi per il 40° anniversario. Debuttano anche il Titan 18 HX Dragon Edition, il Prestige 14 Flip AI+ Van Gogh Edition e aggiornamenti per le serie Katana, Venture e Crosshair.

In occasione di COMPUTEX 2026, MSI ha annunciato una nuova gamma di dispositivi dedicati al gaming e alla produttività, con un focus particolare sull'integrazione delle più recenti piattaforme AI PC. Tra le novità più rilevanti spicca Claw 8 EX AI+, handheld gaming con sistema operativo Windows mossa dal nuovo Intel Arc G3 Extreme.

Accanto al nuovo dispositivo portatile, l'azienda taiwanese ha presentato anche una serie di notebook celebrativi per il quarantesimo anniversario del marchio, oltre ad aggiornamenti delle famiglie Katana, Venture e Crosshair.

Claw 8 EX AI+: MSI punta sulle GPU Intel Arc G3 Extreme

Con Claw 8 EX AI+, MSI equipaggia la nuova handheld gaming con i processori Intel Arc G3 Extreme, piattaforma progettata specificamente per il gaming portatile. Il dispositivo combina l'architettura grafica Intel Xe con il supporto a XeSS 3 e Multi-Frame Generation, tecnologie che mirano a incrementare fluidità e frame rate nei titoli AAA più recenti.

La console integra un display VRR da 8 pollici a 120 Hz, soluzione pensata per ridurre tearing e stuttering durante il gioco. MSI ha inoltre rivisto l'ergonomia del telaio introducendo impugnature più pronunciate, grilletti e stick analogici con sensori Hall Effect, oltre a un D-pad ottimizzato per migliorare precisione e reattività nei controlli.

Tra gli elementi distintivi figura anche un nuovo motore lineare per il feedback aptico, progettato per offrire vibrazioni più rapide e dettagliate mantenendo consumi contenuti. Sul fronte software, Claw 8 EX AI+ supporta la modalità Xbox dedicata che permette l'avvio rapido dei giochi e la ripresa immediata delle sessioni.

MSI proporrà il dispositivo nella colorazione Void Purple, con un design che richiama le console handheld premium di ultima generazione.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: notebook celebrativo da desktop replacement

Il modello di punta della nuova lineup è il Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, notebook gaming in edizione limitata realizzato per celebrare il quarantesimo anniversario di MSI.

Il sistema adotta processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus e GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB di memoria GDDR7, configurazione destinata a utenti enthusiast, creator e professionisti che necessitano di prestazioni paragonabili a quelle di un desktop high-end.

MSI ha puntato anche sull'estetica: lo chassis presenta incisioni metalliche realizzate con lavorazioni di precisione e finiture anodizzate ispirate alla costellazione del Drago. Il notebook integra, inoltre, un display Mini LED 4K da 18 pollici con refresh rate a 240 Hz, tastiera meccanica RGB per singolo tasto, touchpad aptico RGB e sistema di raffreddamento a camera di vapore. L'azienda accompagnerà il notebook con un bundle esclusivo comprendente mouse gaming, tappetino e moneta commemorativa dedicata all'anniversario.

La collezione Artisan incontra Van Gogh

MSI ha ampliato anche la propria Artisan Collection con il nuovo Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition, notebook convertibile che unisce design artistico e piattaforma Intel Core Ultra Series 3.

Il dispositivo prende ispirazione da "Notte stellata" e "Notte stellata sul Rodano" di Vincent van Gogh, reinterpretando luci e contrasti delle opere attraverso una finitura estetica dedicata. Sul piano tecnico, il notebook punta su portabilità, autonomia elevata e funzionalità AI destinate alla produttività quotidiana.

Aggiornamenti per Katana, Venture e Crosshair 16 HX MLG Edition

Nel corso della manifestazione, MSI ha annunciato anche il refresh delle serie Katana e Venture. La prima continua a rivolgersi al pubblico gaming mainstream con un design aggiornato e componenti di ultima generazione, mentre la seconda punta a un utilizzo più versatile tra produttività, intrattenimento e carichi creativi leggeri grazie ai processori Intel Core Ultra Series 3.

Tra le novità figura, inoltre, il Crosshair 16 HX MLG Edition, notebook da 16 pollici caratterizzato da una scocca Stellar White con finitura perlata e dettagli cromatici variabili in base alla luce. Il design si ispira alla mascotte MSI MLG (Dragon Princess) e combina CPU Intel Core Ultra con GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50 Laptop.

Secondo quanto comunicato dall'azienda, il modello sarà inizialmente commercializzato nel mercato cinese.