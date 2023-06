ASUS Vivobook Pro 15: a prezzo super un portatile con AMD Ryzen 7 6800H, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e GeForce RTX 3050

Super prezzo per questo portatile ASUS Vivobook Pro 15, che normalmente viene venduto a 1.399€ . È equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 6800H, ben 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, mentre la scheda video è di tipo GeForce RTX 3050.

Il portatile è inoltre dotato di schermo FHD con risoluzione di 1920x1080 pixel e un refresh rate da 144Hz che riduce il rischio di affaticamento degli occhi. Inoltre, la tecnologia termica ASUS IceCool Plus di Vivobook Pro 15 permette di dissipare più velocemente e in modo più efficiente il calore.

Per quanto riguarda le opzioni di connessione, troviamo una serie di porte I/O che aumentano la produttività: USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, lettore di schede microSD, porte HDMI 1.4 e USB 2.0. Per l'igiene, inoltre, il portatile è protetto da ASUS Antibacterial Guard, uno speciale trattamento superficiale che tiene lontani i batteri.

In definitiva, questo ASUS Vivobook Pro 15 è perfetto per chi cerca un Notebook performante per esprimere il proprio potenziale e immergersi in qualsiasi attività, che sia lavoro, studio o gaming.