ASUS TUF Dash F15 in offerta (200 euro in meno): portatile gaming con display 15,6" FHD 144 Hz, 8 GB RAM, SSD da 512 GB e GeForce RTX 3050 Ti

Se siete alla ricerca di un ottimo computer portatile con caratteristiche da gaming, ma che va benissimo anche per l'uso per la produttività più spinto, questo ASUS TUF Dash F15 è ora la soluzione ideale per voi. Con il Processore Intel Core di Undicesima generazione i7-11370H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB, RAM da 8GB DDR4 e SSD PCIE da 512GB vanta, infatti, una configurazione di tutto rispetto.

Molto interessante anche il display con frequenza di aggiornamento 144Hz, caratterizzato da un nuovo design dalle linee pulite e accattivante, leggero e compatto con uno spessore di soli 19,9mm. Parliamo di una soluzione con diagonale importante da 15,6" FHD Anti-Glare.

Anche sul piano delle opzioni di connessione troviamo delle soluzioni al top. Grazie all’innovativa porta Thunderbolt 4 e a Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) che assicura il segnale più stabile possibile, infatti, si è in grado di sfruttare il pieno potenziale della connessione a internet, così come la possibilità di scambiare file rapidamente.

In definitiva, si tratta di un portatile molto indicato soprattutto ai giocatori, perché offre prestazioni degne di nota ed è molto bello esteticamente, pur senza esagerare. Ma va benissimo anche per lo streaming e le attività quotidiane di vario tipo.