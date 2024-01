ASUS ROG annuncia il nuovo design dello Zephyrus G14 e G16 e molto altro al CES

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi un'ampia gamma di nuovi ed esclusivi prodotti, nel corso del suo evento di lancio virtuale "For Those Who Dare: Transcendence" in occasione del CES 2024. Tra questi, i nuovi laptop da gaming ROG Zephyrus G14 e G16 presentano un'innovativa barra LED Slash Lighting che potenzia le popolari opzioni di personalizzazione della generazione precedente. Abbiamo avuto modo di toccare con mano i nuovi portatili ROG Zephyrus in un evento a Milano che ha anticipato gli annunci del CES.

ROG Zephyrus G16

Progettata per giocatori, creator e designer, la serie Zephyrus include il G14, con processore AMD Ryzen 9 8940H, e il G16, con processore Intel Core Ultra 9 185H. Entrambi i laptop sono dotati di GPU NVIDIA GeForce RTX e presentano una varietà di potenti soluzioni di raffreddamento intelligente ROG.

ROG Zephyrus G16

Questi, inoltre, sono i primi laptop a presentare pannelli OLED ROG Nebula Display. Il G14 vanta un pannello da 3K a 120 Hz, mentre il G16 ha un display da 2,5K a 240 Hz. Entrambi hanno un aspect ratio di 16:10, certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1. L'Hi-Res Audio e la tecnologia Dolby Atmos migliorano la qualità del sonoro. A completare il quadro, ci sono le fotocamere HD integrate, per una comunicazione più fluida.

ROG Zephyrus G16

Ai nuovi Zephyrus si aggiungono i laptop ROG Strix SCAR 16 e SCAR 18 alimentati da processori fino a Intel Core i9 14900HX e con una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 4090. Tra le soluzioni per la dissipazione del calore troviamo Conductonaut Extreme liquid metal su CPU e GPU, tecnologia Tri-Fan e aperture a 360 gradi.

I display HDR ROG Nebula Mini LED da 2,5K (2560x1600 pixel) e 240Hz, compreso il primo display Mini LED da 18 pollici di ROG, hanno fino al 90% di rapporto schermo-corpo e si sommano al'audio Dolby Atmos con quattro altoparlanti. Hanno anche una tastiera game-friendly, Thunderbolt 4, LAN da 2,5 Gbps, WiFi 6E e una batteria da 90 Wh con ricarica USB-C da 100 W. I laptop sono realizzati con attenzione ai dettagli, come dimostra lo chassis in metallo con l'iconico logo RGB ROG e un nuovo design ROG slash.

ROG Strix SCAR 18

Caratteristiche simili riguardano anche i nuovi ROG Strix G16 e G18. Le caratteristiche gamer-friendly includono un ampio touchpad, tasti freccia grandi, supporto Thunderbolt 4, tastiera retroilluminata RGB in cui ogni tasto può essere personalizzato per emettere un colore diverso, LAN da 1 Gbps, WiFi 6E e una telecamera HD da 720p. La batteria ad alta capacità da 90 Wh e la ricarica USB-C da 100 W assicurano di poter giocare anche lontano da una presa di corrente senza compromettere le prestazioni. La versione Volt Green presenta uno chassis in metallo con il logo RGB ROG e un nuovo design ROG slash, mentre la versione Eclipse Gray vanta sempre uno chassis in metallo ma con un motivo ROG slash low-profile.

ROG Strix G18

Al CES è stato presentato anche ROG NUC. Oltre a essere un sistema di gioco tipico, il PC, denominato Scorpion Canyon, racchiude tutta la sua potenza di gioco all'interno di dimensioni compatte, con processori Intel Core Ultra 7 o Core Ultra 9. L'architettura Performance Hybrid assicura un multitasking fluido e veloce sfruttando i core aggiuntivi, mentre Intel Thread Director e Intel Smart Cache ottimizzano i carichi di lavoro per un'esperienza di gioco fluida. Il ROG NUC è abbinato alla scheda grafica NVIDIA RTX 4060 o RTX 4070.

La progettazione tool-less dello chassis si sposa con le dimensioni compatte (270 x 180 x 50 mm), mentre tra le caratteristiche di connettività troviamo HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 e Intel Killer WiFi 6E AX1690i.

La presentazione del monitor ROG Swift OLED PG39WCDM rappresenta un altro significativo passo in avanti verso una tecnologia di gioco sempre più immersiva. Questo monitor gaming OLED ultrawide da 39 pollici (3440x1440 pixel) presenta curvatura 800R e frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Inoltre, il ROG Swift OLED PG32UCDP mette a disposizione la funzione Frame Rate Boost, che consente agli utenti di passare da 4K 240 Hz a FHD 480 Hz in qualsiasi momento. A completare la sorprendente nuova serie c'è il ROG Swift OLED PG27AQDP, monitor da gioco OLED al mondo con frequenza di aggiornamento di 480 Hz.

Dotati di tecnologia OLED ROG di terza generazione, della più recente tecnologia META e della tecnologia ELMB, i nuovi display Swift garantiscono un aumento del 30% della luminosità massima e un miglioramento del 20% dell'angolo di visione. Il dissipatore personalizzato riduce le temperature operative ma protegge anche dal rischio di burn-in, garantendo la longevità del display OLED. Con una luminosità massima di 1300 nit e compatibilità DisplayHDR True Black 400, il ROG Swift OLED si caratterizza per un tempo di risposta di 0,03 ms, con compatibilità AMD FreeSync Premium Pro, con tecnologia Extreme Low Motion Blur (ELMB) per un movimento ancora più nitido e chiaro nei giochi ad alta velocità.

Il ROG Swift OLED PG39WCDM, con Smart KVM integrato, consente agli utenti di controllare due dispositivi in modo fluido con tastiera e mouse e la connettività USB 3.2 assicura trasferimenti rapidi di file. Opzioni di connettività estese, tra cui DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression (DSC), HDMI (v2.1) e USB-C con Power Delivery da 90 W, rendono il ROG Swift OLED un versatile concentrato di tutte le configurazioni di gioco. Il monitor include anche il kit ROG VESA per un facile montaggio a parete. Con la curvatura del pannello di 800R, il ROG Swift OLED è il monitor più curvo tra quelli disponibili. Tutti e tre i nuovi modelli, inoltre, sono dotati della tecnologia di intelligenza artificiale ROG Gaming con Dynamic Shadow Boost, Dynamic Crosshair, Variable Overdrive 2.0 e Dynamic GameVisual.

ROG ha anche presentato due innovativi accessori per monitor. La ROG Aura Light Bar offre tre modalità: luce frontale per la protezione degli occhi, retroilluminazione per la configurazione Aura Sync e una combinazione dei due. Questa si adatta sia a monitor curvi sia piatti, supporta regolazioni personalizzate di temperatura del colore e luminosità e si integra nelle configurazioni di gioco con il software AURA Sync e con ASUS DisplayWidget Center, che consente funzionalità avanzate come App Sync, programmazioni di luce preimpostate e System Sync.

Il ROG Ergo Monitor Arm può supportare monitor fino a 39 pollici e con un peso massimo consigliato di 11,5 kg. Dotato di gestione dei double-sided cable, ha un design ispirato al cyberpunk, con supporto VESA, configurazione personalizzabile e priva di ingombri. Il meccanismo a molla meccanica consente regolazioni fluide e senza fatica per un'ampia gamma di movimenti: 75° verso l'alto, 15° verso il basso e rotazione completa di 360°. Il prodotto è stato sottoposto a rigidi test di durata, compreso un test di movimento di 10.000 cicli.

Abbiamo anche la nuova e potenziata ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF, che conserva tutte le caratteristiche della “normale” ROG Strix RTX 4090, introducendo al contempo un connettore PCIe ad alta potenza, compatibile con il nuovo slot per schede grafiche presente sulla scheda madre ROG Maximus Z790 Hero BTF. Questo design elimina la necessità di cavi di alimentazione da 8 o 16 pin visibili sulla scheda, semplificandone il percorso e riducendo i cavi esposti. La struttura Advanced BTF aggiunge un supporto extra per scongiurare il rischio di curvatura o di cedimento, garantendo sia l'appeal estetico sia l'integrità strutturale.

A completare l'ecosistema Advanced BTF c'è il case ROG Hyperion BTF, che offre una migliorata gestione dei cavi per integrarsi con la soluzione di connettori nascosti. Di conseguenza, l'ecosistema ROG BTF migliora l'estetica ROG, integrando innovative soluzioni ingegneristiche per un'esperienza di assemblaggio più fluida.

Per quanto riguarda il microfono ROG Carnyx, questo è stato appositamente progettato per registrazioni con una qualità da studio, e presenta una grande capsula condensatore da 25 mm, un tasso di campionamento di 192 kHz / 24 bit, con un modello polare cardioide per le registrazioni in solitaria. Il filtro high-pass, il filtro anti-pop integrato e il supporto antivibrazioni premium in metallo garantiscono un suono chiaro e nitido, anche durante intense sessioni di gioco, senza essere infastiditi da rumori di fondo come la digitazione, i clic o le voci. Non mancano la manopola di controllo multifunzione intuitiva, il pulsante di mute con un tocco e l'illuminazione RGB Aura Sync.

Un'altra novità è il ROG Keris II Ace, l'ultima aggiunta alla lineup Ace Esports. Parliamo di un mouse da gioco con un peso di soli 54 grammi e con una forma ergonomica ideata per lunghi periodi di utilizzo. La tecnologia wireless ROG SpeedNova assicura la latenza minima anche in ambienti con molte connessioni. Il sensore ottico ROG AimPoint Pro e l'affidabile interruttore ottico ROG da 100M eccellono in precisione e in durata. Il ROG Polling Rate Booster è un dispositivo autonomo che supporta frequenze di polling wireless fino a 4000 Hz e frequenze cablate fino a 8000 Hz, riducendo al minimo il ritardo del cursore, per assicurare che le azioni durante il gioco siano esattamente come previsto.

Altre novità interessanti da ASUS per il CES 2024 sono ROG Phone 8 e ASUS Zenbook 14 OLED.