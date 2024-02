Alla ricerca di un buon portatile gaming senza spendere molto? Ecco perché questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 è il migliore con RTX 3060

Se siete alla ricerca di un buon portatile gaming, questo Lenovo IdeaPad Gaming 3 rappresenta ora la scelta ideale tra quelli che equipaggiano la GeForce RTX 3060. Con il potente processore Intel Core i7-12650H di dodicesima generazione con 10 core 16 thread, picco a 4,7GHz , le prestazioni sono garantite anche nei giochi più impegnativi. Inoltre, con una durata media della batteria di 7 ore, il portatile abilita lunghe sessioni di gioco senza interruzioni indesiderate.

Ma non è valido solo per il gaming, ma anche per lo studio e le applicazioni professionali. Con un display da 16" WQXGA, caratterizzato da una risoluzione di 1920x1200 pixel e un pannello IPS da 350 nit con frequenza di aggiornamento di 165Hz, questo portatile offre immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione.