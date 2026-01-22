Acer Predator Helios 18 AI, un portatile mostruoso in offerta: -400 (da 3.999 a 3.599) con RTX 5080, 32 GB di RAM e schermo 250 Hz
Taglio netto di 400 per Predator Helios 18 AI: da 3.999 scende a 3.599. Un 18" top di gamma pensato per gaming ad alto refresh e carichi pesanti, con RTX 5080, Core Ultra 9 e pannello Mini LEDdi Redazione pubblicata il 22 Gennaio 2026, alle 11:06 nel canale Portatili
Se stavate aspettando il momento giusto per puntare a un portatile gaming senza compromessi, questo è uno di quelli da segnare: Acer Predator Helios 18 AI in sconto di 400, con prezzo che passa da 3.999 a 3.599.
acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-93J7 Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 2 TB SSD, Display 16" OLED 240 Hz DDS, Windows 11 Home2899.00 2609.10 Compra ora
Parliamo di una configurazione "desktop replacement" pensata per giocare a dettagli alti e refresh elevati, ma anche per lavori pesanti (editing, 3D, produttività avanzata): la piattaforma combina NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7 e Intel Core Ultra 9 275HX con 24 core e 24 thread, con una frequenza di picco (Max Boost Clock) di 5,4 GHz. C'è anche una seconda versione in offerta, con specifiche solo leggermente inferiori.
Specifiche in breve
- GPU: RTX 5080 con 16 GB GDDR7
- CPU: Intel Core Ultra 9 275HX
- RAM: 32 GB
- Archiviazione: SSD 2 TB
- Schermo: 18 pollici WQXGA IPS 250 Hz Mini LED
- Sistema operativo: Windows 11 Home
Su macchine di fascia altissima, uno sconto "pulito" da 400 può fare la differenza, soprattutto se si cerca un 18 pollici con pannello veloce e una GPU di nuova generazione. Se l'obiettivo è un portatile per gaming competitivo (grazie ai 250 Hz) e sessioni lunghe con schermo grande, questa offerta rende il Predator Helios 18 AI molto più interessante rispetto al listino.
Praticamente il massimo che si possa desiderare da un portatile: certo, a un prezzo non basso, ma con uno sconto consistente che conferisce grosso valore all'investimento.