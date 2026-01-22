Acer Predator Helios 18 AI, un portatile mostruoso in offerta: -400 (da 3.999 a 3.599) con RTX 5080, 32 GB di RAM e schermo 250 Hz

Taglio netto di 400 per Predator Helios 18 AI: da 3.999 scende a 3.599. Un 18" top di gamma pensato per gaming ad alto refresh e carichi pesanti, con RTX 5080, Core Ultra 9 e pannello Mini LED

Se stavate aspettando il momento giusto per puntare a un portatile gaming senza compromessi, questo è uno di quelli da segnare: Acer Predator Helios 18 AI in sconto di 400, con prezzo che passa da 3.999 a 3.599.

Parliamo di una configurazione "desktop replacement" pensata per giocare a dettagli alti e refresh elevati, ma anche per lavori pesanti (editing, 3D, produttività avanzata): la piattaforma combina NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB GDDR7 e Intel Core Ultra 9 275HX con 24 core e 24 thread, con una frequenza di picco (Max Boost Clock) di 5,4 GHz. C'è anche una seconda versione in offerta, con specifiche solo leggermente inferiori.

Specifiche in breve

GPU: RTX 5080 con 16 GB GDDR7

con CPU: Intel Core Ultra 9 275HX

RAM: 32 GB

Archiviazione: SSD 2 TB

Schermo: 18 pollici WQXGA IPS 250 Hz Mini LED

IPS Sistema operativo: Windows 11 Home

Su macchine di fascia altissima, uno sconto "pulito" da 400 può fare la differenza, soprattutto se si cerca un 18 pollici con pannello veloce e una GPU di nuova generazione. Se l'obiettivo è un portatile per gaming competitivo (grazie ai 250 Hz) e sessioni lunghe con schermo grande, questa offerta rende il Predator Helios 18 AI molto più interessante rispetto al listino.

Praticamente il massimo che si possa desiderare da un portatile: certo, a un prezzo non basso, ma con uno sconto consistente che conferisce grosso valore all'investimento.