Acer annuncia i nuovi Chromebook, fra cui anche un nuovo modello con architettura ARM

Durante la sua Global Press Conference Acer ha tolto i veli da quattro nuovi Chromebook, tra cui Acer Chromebook 317, il primo al mondo a detta dell'azienda con ampio display da 17,3 pollici. Si tratta di una scelta dettata dalle esigenze nate in seguito alla pandemia, sia che si tratti di studenti o lavoratori, che hanno sempre più bisogno di sistemi da usare anche in casa.

Acer Chromebook 317 (CB317-1H) offre la più estesa area di visualizzazione dello schermo su Chromebook, grazie al display da 17,3 pollici a risoluzione Full HD, dotato di un rivestimento antiriflesso e cornici ridotte e c'è anche una versione con touchscreen. Anche la retroilluminazione della tastiera è opzionale, mentre le dimensioni del prodotto garantiscono la presenza di un touchpad di ampie dimensioni e di un tastierino numerico integrato. La tastiera è affiancata da due speaker rivolti verso l'alto, mentre sotto la scocca troviamo processori Intel Celeron e scheda di rete Intel Wi-Fi 6 (Gig+). Abbiamo poi un'autonomia dichiarata di fino a 10 ore e due porte USB 3.2 Type-C, una su entrambi i lati del Chromebook.

Acer Chromebook 317 (CB317-1H) sarà disponibile in Italia a giugno con prezzi a partire da 399 euro.

Acer Chromebook Spin 713 e Acer Chromebook Enterprise Spin 713



Acer Chromebook 713

I due sistemi sono stati aggiornati, nelle ultime versioni appena annunciate, con i nuovi processori Intel Core di undicesima generazione (fino a Core i7) e porte Thunderbolt 4. Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) e Acer Chromebook Enterprise Spin 713 sono i primi Chromebook certificati Intel Evo e implementano un design premium con scocca convertibile in alluminio e certificazione US MIL-STD 810H che ne dichiara la resistenza. Lungo il telaio troviamo due porte USB di tipo C con Thunderbolt 4 e un lettore di impronte digitali opzionale, per mantenere al sicuro i dati salvati in locale.

I due dispositivi sono dotati di un display VertiView da 13,5 pollici a risoluzione 2256x1504 pixel, di amplificatore smart integrato con tecnologia DTS Audio, il tutto all'interno di un peso complessivo dichiarato di 1,37 kg e uno spessore di 16,9 mm. Diverse le modalità di lavoro, grazie alla struttura convertibile: laptop classico, tablet, a tenda o in modalità di visualizzazione grazie alla possibilità di bloccarlo con qualsiasi angolazione. L'autonomia dichiarata è di massimo 10 ore, mentre la ricarica veloce permette fino a quattro ore di utilizzo con 30 minuti di carica.

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) sarà disponibile in Italia a giugno con prezzi a partire da 769 euro.

Chromebook da 14 pollici

Acer ha infine annunciato l'arrivo di due nuovi Chromebook con display da 14 pollici, il formato di maggior successo per la famiglia di prodotti dell'azienda. Il nuovo Acer Chromebook 514 (CB514-1W/CB514-1WT) implementa anch'esso i processori Intel Core di undicesima generazione, offrendo reattività all'attivazione del display e un'autonomia di fino a 10 ore. Abbiamo poi due porte USB di tipo C con funzionalità Thunderbolt 4, una tastiera retroilluminata e un lettore di impronte digitali incorporato, anche qui opzionale.



Acer Chromebook 514

La cover è in metallo e ha ottenuto la certificiazione MIL-STD 810H, mentre il touchpad è in Gorilla Glass ed è resistente a corrosione e graffi. Anche su questo modello troviamo un adattatore di rete Intel Wi-Fi 6 (Gig+) integrato. A margine del modello consumer è stato annunciato anche il nuovo Acer Chromebook Enterprise 514 (CB514-1W/CB514-1WT), caratterizzato dalla presenza di Chrome Enterprise e pensato per essere utilizzato in ambito aziendale e per semplificare la gestione agli amministratori IT, facilitano collaborazione e accesso sicuro attraverso il lavoro in cloud.



Acer Chromebook 314

Acer ha tolto i veli anche da Acer Chromebook 314 (CB314-2H/CB314-2HT) dal peso di 1,5 kg grazie alla presenza di un processore octa-core MediaTek MT8183 basato su architettura ARM. Questa caratteristica consente, dati ufficiali alla mano, di ottenere un'autonomia operativa di fino a 15 ore. Il notebook adotta un display da 14 pollici IPS a risoluzione FullHD (1920x1080) con cornici larghe 7,3 mm, mentre il touchscreen è anche in questo caso opzionale.

Acer Chromebook 514 (CB514-1W) e Acer Chromebook 314 (CB314-2H) verranno venduti ad agosto in Italia a prezzi da, rispettivamente, 549 euro e 329 euro.

