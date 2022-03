5 computer portatili a prezzi super e ottima configurazione (con GeForce RTX 3050)

Se siete alla ricerca di un ottimo computer portatile con caratteristiche da gaming, ma che va benissimo anche per l'uso per la produttività più spinto, questo ASUS TUF Dash F15 è ora la soluzione ideale per voi. Con il Processore Intel Core di Undicesima generazione i7-11370H, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB, RAM da 8GB DDR4 e SSD PCIE da 512GB vanta, infatti, una configurazione di tutto rispetto.

Molto interessante anche il display con frequenza di aggiornamento 144Hz, caratterizzato da un nuovo design dalle linee pulite e accattivante, leggero e compatto con uno spessore di soli 19,9mm. Parliamo di una soluzione con diagonale importante da 15,6" FHD Anti-Glare.

Sempre nel brand ASUS TUF verificate anche il modello leggermente più accessoriato, con 16 invece di 8 GB di RAM e GeForce RTX 3050 Ti.

Un Acer Nitro con ottima configurazione è ora in offerta su Amazon, con il suo prezzo che risulta ridotto di 220 euro. È dotato del processore Intel Core i7-11370H, di 16 GB di RAM e di SSD da 512 GB. Inoltre, vanta un bellissimo display con diagonale da 17,3" FHD IPS 144 Hz, insieme alla scheda video GeForce RTX 3050 con 4 GB on board e Windows 11 Home preinstallato.

È più economico ASUS VivoBook Pro 15, pur avendo una configurazione molto simile. In questo caso si risparmiano 100 euro, rinunciando a 8 GB di RAM, con un processore leggermente meno performante e diagonale del display inferiore, 15,6 pollici rispetto ai 17,3 dell'Acer Nitro.

Questo MSI Katana è invece quasi del tutto identico al primo modello, ad eccezione del display con diagonale inferiore, 15,6 pollici rispetto ai 17,3 dell'Acer Nitro, mentre il processore è leggermente più potente. Costa 30 euro meno rispetto al primo modello.