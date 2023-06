3 portatili gaming super a prezzi da non lasciarsi sfuggire: con GeForce RTX 3060 a 921 euro

AMAZON SECONDA MANO: SCONTO DEL 30% SU TANTISSIMI PRODOTTI!

Questo portatile gaming HP Victus è equipaggiato con il processore Intel Core i5-12500H 12 core, 16 thread, 16 GB di RAM di tipo DDR5 4800Mhz, SSD da 512 GB M.2 e con l'ottima scheda grafica GeForce RTX 3060 con 6 GB on board. Una configurazione super, ottima per qualsiasi tipo di videogioco, che ora viene offerta a un prezzo abbondantemente sotto i 1000 euro .

Troviamo anche uno splendido Display 16.1" FHD IPS mentre, sul fronte della connettività, non manca il supporto al Wi-Fi 6E, indispensabile per sfruttare il pieno potenziale delle reti di ultima generazione. Abbiamo anche la porta USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin, 1 lettore di schede SD, Webcam HP Wide HD 720p. Inoltre, il portatile è anche elegante e facilmente trasportabile con chassis grigio opaco, prese d'aria su tre lati, ventilazione a 5 vie per garantire il giusto raffreddamento e le migliori prestazioni. Ha uno spessore di 2,35 cm e pesa 2,48kg.

In alternativa, valutate questo MSI Alpha 15, con configurazione altrettanto interessante, anche se leggermente più costoso. Questa volta abbiamo il processore AMD Ryzen 7 5800H con scheda video AMD RX6600M 8GB GDDR6, leggermente più potente della GPU del portatile precedente. Lo schermo è un po' più piccolo: 15,6" FHD 144Hz; mentre l'SSD è più capiente, da 1 TB. Abbiamo ancora 16 GB di RAM, ma di tipo DDR4 3200MHz.

Questo portatile sfoggia tutta la qualità delle soluzioni MSI, e le prestazioni nel raffreddamento. Abbiamo ancora il supporto al Wi-Fi 6E e illuminazione RGB con Mystic Light di MSI Center per adattare la tastiera al proprio stile di gioco. Design aggressivo e schermo coinvolgente fanno il resto, insieme a Windows 11 Home preinstallato. Entrambi i portatili sono ai loro prezzi minimi storici!

Occhio anche a questo MSI Crosshair 15 con CPU Intel I7-12700H e scheda video GeForce RTX 3060. L'SSD è da 512 GB e ci sono 16 GB di memoria di sistema (DDR4 3200MHz), mentre lo schermo è simile a quello del portatile precedente. Supporto a Wi-Fi 6 e Windows 11 preinstallato. Non mancano la tastiera Spectrum Backlight ispirata ai colori futuristici che si trovano in Tom Clancy's Rainbow Six Extraction e un sistema di raffreddamento avanzato, all'interno di un portatile solido e performante.