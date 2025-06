3 portatili gaming potentissimi: GeForce RTX 5070 o 5080, zero compromessi e uno costa solo 1.699

Configurazioni da capogiro, GPU di fascia estrema e display ad alta frequenza: i portatili gaming premium che abbiamo selezionato per voi offrono oggi potenza e reattività al livello delle migliori workstation. Ecco un confronto fra tre modelli d'élite selezionati per chi pretende il massimo, senza compromessi, nemmeno in mobilità

Chi desidera prestazioni da desktop in un formato trasportabile non deve più accettare compromessi. I notebook gaming di fascia alta hanno raggiunto una maturità tecnica tale da poter affrontare qualsiasi scenario di gioco o lavoro intensivo. Oggi mettiamo a confronto tre portatili di ultimissima generazione, equipaggiati con le soluzioni più spinte in termini di CPU, GPU, RAM e storage. Si noti che i portatili non sono necessariamente in offerta, ma sono selezionati con il criterio di offrire il massimo delle prestazioni ai giocatori.

LOQ 15 di Lenovo punta su un bilanciamento aggressivo tra prestazioni e prezzo. Il processore Intel Core i7-13650HX con 14 core e 20 thread (velocità di clock di punta di 4,90 GHz) e la GPU GeForce RTX 5070 con 8GB di memoria GDDR7 rappresentano una combinazione efficace per chi vuole fluidità e frame rate elevati in Full HD. Con 32GB di RAM e un SSD da 1TB, risponde bene alle esigenze del multitasking e del gaming competitivo, sfruttando al meglio il pannello da 15,6 pollici a 144Hz.

OMEN 16 di HP alza notevolmente l’asticella, e si rivolge a chi vuole un'esperienza visiva più fluida e un comparto grafico di altissimo livello. Il display da 16 pollici a 240Hz e la scheda video GeForce RTX 5080 da 16GB lo rendono ideale anche per i titoli più esigenti in 1440p o per sessioni in ray tracing. Il processore Ultra 9-275HX con 24 core e 24 thread, e velocità di picco di 5,4 GHz, e i 32GB di RAM DDR5 garantiscono margine anche per utilizzi creativi o simulazioni complesse. Questo è proprio un bel portatile, anche sul piano estetico oltre che per quanto riguarda la configurazione.

Predator Helios 18 di Acer rappresenta invece il massimo disponibile oggi sul mercato consumer. Dotato di un pannello MiniLED da 18 pollici con risoluzione WQXGA e refresh rate da 250Hz, è pensato per chi non accetta compromessi nemmeno sul piano visivo. Il processore Ultra 9-275X lavora in abbinata alla GeForce RTX 5080 da 16GB GDDR7, ma qui si aggiunge una configurazione da record: 128GB di RAM DDR5 e due SSD da 2TB ciascuno, per un totale di 4TB. Supporto a Wi-Fi 7, Windows 11 e una dotazione completa di porte lo rendono pronto per ogni scenario, incluso il gaming 4K e il machine learning in mobilità.

Tre soluzioni che incarnano filosofie diverse, ma con un obiettivo comune: offrire potenza assoluta. LOQ 15 è il cavallo di battaglia per chi vuole spendere meno ma giocare forte. OMEN 16 è la scelta per chi punta all'equilibrio tra fluidità e dettaglio grafico. Predator Helios 18 è un vero colosso, adatto a chi vuole trasformare il proprio laptop in un hub creativo e da gioco senza limiti.