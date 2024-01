3 portatili gaming a prezzi da non perdere su Amazon: si parte da 779 con Intel Core i5 12450H, 16 GB di RAM e GeForce RTX 3050

Super prezzo per il portatile HP Victus con CPU Intel Core i5 12450H di dodicesima generazione, performante scheda video GeForce RTX 3050, ottima per i giochi, 16 GB di RAM e SSD veloce da 512 GB. Ottimo anche il display, un 15.6" FHD IPS con frequenza di aggiornamento di 144Hz.

La tastiera di questo portatile è in formato full size retroilluminata con tastierino numerico integrato, mentre lo chassis grigio opaco è molto elegante con prese d'aria su tre lati per garantire la dissipazione del calore necessaria. Quanto alle porte di connessione, troviamo 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 RJ-45 (Ethernet Gigabit), 1 combo cuffie/microfono, 1 AC Smart Pin, 1 lettore di schede SD. Non manca la Webcam HP Wide HD 720p. Potente, elegante e di un marchio prestigioso. Meglio non farselo sfuggire!

È molto interessante anche l'MSI Thin GF63 con caratteristiche molto simili al modello precedente per processore, scheda video e schermo. I giocatori sanno che dalla linea MSI Thin GF63 ottengono sempre garanzie. MSI GF63 Thin si presenta con un'estetica appagante sia per chi lavora che per chi gioca: la scocca in alluminio spazzolato si unisce a una tastiera retroilluminata.

Infine, con hardware più aggiornato troviamo l'altrettanto interessante HP OMEN 16-wd0001sl, dotato del processore Intel Core i5-13420H 8 core 12 thread, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e scheda video GeForce RTX 4050. Non manca il supporto al Wi-Fi 6 mentre in questo caso il sistema operativo va acquistato separatamente. Su questo portatile troviamo Display da 16,1" con risoluzione Full HD (1920 x 1080p) e diagonale da 40,9 cm, di tipo IPS e frequenza di aggiornamento di 144Hz. La tastiera è color Shadow Black, con Retroilluminazione RGB a 4 zone e tecnologia Anti-Ghosting di Rollover dei tasti a 26 tasti,con poggia polsi in alluminio e supporto gesti multi-touch.