3 portatili con GeForce RTX 5070 che fanno tremare i gamer: potenza estrema e display ad alta frequenza in sconto su Amazon

Gigabyte, HP e Lenovo portano sul mercato tre notebook da gioco con processori di ultima generazione e GPU NVIDIA RTX 5070. Prestazioni elevate, display ad alta risoluzione e memoria DDR5: abbiamo selezionato 3 modelli da consigliare ai giocatori e a chi, più in generale, è alla ricerca di potenza bruta

Amazon propone tre portatili gaming che abbinano processori di ultima generazione, schede grafiche NVIDIA RTX 5070 e schermi ad alta frequenza. Una combinazione pensata per chi cerca prestazioni elevate non solo in gioco, ma anche in produttività avanzata.

Gigabyte GAMING A16 CWH Laptop - 16", 165Hz WUXGA, Intel Core i7-13620H, GPU RTX 5070, 32GB DDR5, 1 x SSD Gen4 da 1TB, DOS, Garanzia di 2 anni, Dolby Atmos, GAMING A16 CWHI3IT864SD

Gigabyte GAMING A16 CWH si distingue per il display IPS WUXGA da 16 pollici con risoluzione 1920x1200 pixel e refresh rate di 165Hz. A muoverlo c'è Intel Core i7-13620H di 13ª generazione, dotato di 10 core e 16 thread con velocità turbo fino a 4,9 GHz. Il portatile integra 32GB di RAM DDR5, SSD Gen4 da 1TB e supporta Dolby Atmos e MUX Switch. La GPU è NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, affiancata dal sistema di raffreddamento WINDFORCE. Prezzo di 1.499 con due anni di garanzia. Di questo portatile solo due unità sono ora disponibili su Amazon, ma altre sono in arrivo.

HP OMEN 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16' 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC Game Pass Inclusi, Windows 11, Nero

HP OMEN 16-ap0006sl adotta AMD Ryzen 9 8940HX, un processore a 16 core e 32 thread con frequenza massima di 5,2 GHz. La GPU è ancora NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB dedicati, affiancata da 32GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e SSD NVMe Gen4 da 1TB. Lo schermo IPS da 16 pollici ha risoluzione 1920x1200 pixel con refresh rate fino a 144Hz, supporto antiriflesso e micro-edge design. Incluso Windows 11 e tre mesi di PC Game Pass. Proposto a 1.549,99.

Lenovo LOQ 15" Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7, Intel Core i7-13650HX, RAM 32GB, 1TB SSD, Schermo 15.6" FHD (1920x1080) 144Hz, Windows 11 Home, Tastiera Retroilluminata - Luna Grey

E poi Lenovo LOQ 15" si basa su Intel Core i7-13650HX, CPU con 14 core e 20 thread che può spingersi fino a 4,9 GHz. La scheda grafica è NVIDIA GeForce RTX 5070 da 8GB GDDR7, affiancata da 32GB di RAM DDR5 e SSD da 1TB. Il pannello da 15,6 pollici offre risoluzione Full HD 1920x1080 pixel con refresh rate di 144Hz e supporto NVIDIA G-Sync. Disponibile con Windows 11 Home e tastiera retroilluminata Luna Grey a 1.599.

Tre soluzioni con RTX 5070, display ad alta frequenza e processori di ultima generazione, pensate per garantire fluidità e potenza in ogni ambito duso, ora in offerta su Amazon.

 
