2 portatili gaming a prezzi da non perdere su Amazon: HP Victus con GeForce RTX 4060 a 1099 e con 4050 a 949

Ci sono tanti portatili in offerta ora su Amazon. Ma, dopo un'attenta selezione, vi possiamo dire che questi due HP Victus sono i più convenienti nel rapporto prezzo/prestazioni . Il primo con GeForce RTX 4060 e processore Intel Core i5-13500H 12 core, 16 thread e velocità fino a 4,7GHz con 18MB di cache L3 rappresenta un gran bell'affare al prezzo di 1099€ .

Dispone anche di un ottimo schermo da 16,1 pollici FHD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia IPS, insieme a 16 GB di RAM e SSD veloce da 512 GB. In entrambi i casi abbiamo il supporto al Wi-Fi 6E, utilissimo per sfruttare le connessioni a internet di recente generazione, e Windows 11 preinstallato.

Anche il secondo HP Victus - quello più economico - ha 16 GB di RAM, ed eccede la prima configurazione nell'SSD, da ben 1 TB. In questo caso troviamo il processore Intel Core i5-12500H 12 core, 16 thread, la GeForce RTX 4050 e uno schermo da 15,6 pollici FHD con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La differenza più importante, quindi, riguarda la scheda video, e probabilmente per questo tipo di rincaro contenuto conviene propendere per la 4060. Inoltre, la diagonale dello schermo del primo PC è maggiore.