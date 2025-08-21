2 computer portatili da gamer top: ASUS TUF F15 con GeForce RTX 4070 in super offerta a 1.199 e HP Victus con RTX 5060 a 999

Il nuovo ASUS TUF Gaming F15 FX507ZI combina Intel Core i7 di 12ª generazione, RTX 4070 e display 15,6 144Hz. Su Amazon a 1.199, offre prestazioni da gaming professionale e audio immersivo in un design resistente e leggero. Occhio anche a quello da 999

Amazon mette a disposizione due super offerte per i gamer e i creator più esigenti: ASUS TUF Gaming F15 FX507ZI con RTX 4070 a 1.199 e HP Victus 15-fa2002sl con RTX 5060 a 999 . Entrambi garantiscono prestazioni elevate e display 144Hz per unesperienza di gioco fluida e immersiva.

ASUS TUF Gaming F15 FX507ZI

Il notebook monta un display 15,6 Anti-glare IPS 144Hz con Adaptive-Sync per sincronizzare la frequenza di aggiornamento della GPU con il frame rate per ridurre tearing e stuttering. Alimentato da Intel Core i7-12700H, 16GB RAM e 512GB SSD PCIe, con NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, assicura prestazioni da gaming professionale e creazione di contenuti ad alta intensità. L'audio DTS 7.1 e la tastiera RGB completano un pacchetto potente e versatile.

HP Victus 15-fa2002sl

Per chi cerca un'esperienza Full HD fluida a 144Hz, HP Victus 15 è unottima scelta. Con Intel Core i5-210H (8 core/12 thread fino a 4,8GHz), 16GB di RAM, 512GB SSD e NVIDIA RTX 5060 8GB, spinge gli ultimi titoli eSports senza compromessi. Include anche 3 mesi di Game Pass e con il display IPS a 144Hz offre gameplay rapido e preciso, ideale per entrare nel gaming moderno a un prezzo competitivo di 999.

Due opzioni eccellenti per giocatori con esigenze e budget diversi, entrambe pronte a offrire prestazioni elevate, display fluidi e design robusti per un'esperienza di gioco di qualità eccezionale.