ViewSonic presenta nuovi monitor gaming con tecnologia Mini-LED

I nuovi monitor di VewSonic con i nomi di ELITE XG272G-2K, ELITE XG321UG ed ELITE XG341C-2K usano la tecnologia Mini-LED per garantire un migliore rapporto di contrasto e maggiori dettagli anche in ambienti poco illuminati. I Mini-LED consentono la gestione separata di un elevato numero di zone di illuminazione al fine di offrire il massimo contrasto tra i bianchi più luminosi e i neri più profondi.

Non sono le uniche accortezze per il pubblico dei giocatori. I nuovi monitor di ViewSonic, infatti, supportano la tecnologia NVIDIA Reflex Analyzer che misura il ritardo tra il click del mouse e l’istante dell’azione prevista. Sfruttando la tecnologia NVIDIA Reflex Analyzer, i giocatori possono avere consapevolezza della latenza in funzione del gioco e della propria postazione.

ELITE XG272G-2K

Il monitor da 27" ELITE XG272G-2K supporta NVIDIA G-Sync Ultimate con refresh rate di 300Hz. La tecnologia IGZO (Indium Gallium Zinc Oxide) garantisce una maggiore densità di pixel e colori impeccabili e uniformi. Non manca il supporto VESA DisplayHDR 1000 abbinato alla copertura del 95% della gamma cromatica DCI-P3. Questo monitor sarà disponibile a partire dal terzo trimestre del 2022.

Caratteristiche principali di ELITE XG272G-2K

Pannello IPS QHD da 27" con tecnologia IGZO

Tecnologia Mini-LED con 576 zone

VESA DisplayHDR 1000

Copertura del 95% della gamma colori DCI P3

Frequenza di aggiornamento pari a 300Hz

NVIDIA G-Sync Ultimate & NVIDIA Reflex Analyzer

Certificazione TÜV Eye Comfort

ELITE XG321UG

Il monitor da 32" ELITE XG321UG offre NVIDIA G-Sync Ultimate, tempo di risposta di 3ms (OD - OverDrive) e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Si tratta di un pannello Quantum Dot con certificazione VESA DisplayHDR 1400 e risoluzione 4K UHD. Il pannello a 10 bit con copertura del 99% della gamma cromatica Adobe RGB è, inoltre, precalibrato in fabbrica con una precisione del colore Delta E < 2. Arriva nel primo trimestre del 2022.

Caratteristiche principali di ELITE XG321UG

Pannello IPS 4K UHD Ultra-wide da 32

Tecnologia Mini-LED con 1.152 zone

VESA DisplayHDR 1400

Copertura del 99% della gamma colori Adobe RGB

Precalibrato in fabbrica con una precisione del colore Delta E < 2

Frequenza di aggiornamento pari a 144Hz & tempo di risposta di 3ms (OD)

Certificato NVIDIA G-Sync Ultimate& NVIDIA Reflex Analyzer

Certificazione TÜV Eye Comfort

ELITE Display Controller

ELITE XG341C-2K

Passiamo a un monitor curvo, sempre con tecnologia Mini-LED. La diagonale è da 34" e la frequenza di aggiornamento di 200Hz (in modalità overclocked). Dotato di un tempo di risposta di 1ms (MPRT - Moving picture response time) e della tecnologia AMD FreeSync Premium Pro, il monitor con risoluzione WQHD presenta un raggio di curvatura da 1500R. La luminosità di picco di 1.400 nits e la copertura del 97% della gamma colori DCI-P3. È equipaggiato anche con due porte USB-C e HDMI 2.1. Anche questo monitor arriva nel primo trimestre di quest'anno.

Caratteristiche principali ELITE XG341C-2K