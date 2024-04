ViewSonic lancia il suo primo monitor gaming OLED: XG272-2K-OLED

ViewSonic ha presentato il suo primo monitor gaming OLED con il nome di XG272-2K-OLED. Questo monitor da 27 pollici offre un pannello OLED che garantisce colori accurati e neri profondi, unitamente a una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e risoluzione 1440p. Oltre che per la resa visiva, inoltre, gli OLED si stanno affermando nel panorama gaming per i loro tempi di risposta particolarmente rapidi, in questo caso di 0,01ms, secondo i dati di targa.

XG272-2K-OLED è certificato Blur Busters Verified e supporta AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync Compatible. Questi elementi combinati minimizzano efficacemente il mosso dell'immagine, il ghosting, lo stuttering e il tearing.

ViewSonic, inoltre, è stata attenta anche al design. La finitura bianca del monitor è accompagnata dalla illuminazione RGB personalizzabile. L'ergonomia è centrale nel design del monitor, con il suo supporto regolabile in altezza e la possibilità di inclinare e ruotare lo schermo per un'esperienza di gioco confortevole e personalizzata.

Inoltre, il monitor è dotato di un telecomando wireless, comodamente inserito nella base dello stand, che assicura un gioco senza interruzioni mentre si usa il menù o si sceglie la modalità di gioco più adatta. Per quanto riguarda le opzioni di connettività, invece, ViewSonic XG272-2K-OLED mette a disposizione due porte HDMI 2.1, insieme a DisplayPort 1.4, USB-C con ricarica da 15W e varie porte USB-A e USB-B. Questo lo rende adatto sia al gioco con le console che a quello al PC.

Il prodotto sarà disponibile in Europa dalla fine di aprile, ma non abbiamo ancora informazioni sul prezzo.