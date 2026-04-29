Valanga di novità da Fanatec, anche per i possessori di 'vecchio' hardware

In occasione di un evento di lancio che si è tenuto il 28 aprile, Fanatec ha annunciato diverse novità nel proprio catalogo. Fra queste, anche un aumento di coppia per alcune basi già presenti nella sua line-up di prodotti.

ClubSport Formula V3: l'evoluzione del diametro e del controllo

Fanatec ha aggiornato uno dei suoi prodotti più iconici con il lancio del ClubSport Formula V3, un volante che porta in dote quindici anni di esperienza nel settore del sim racing professionale. La novità più evidente riguarda l'ergonomia: il diametro cresce di circa 20 mm rispetto al predecessore, raggiungendo i 290 mm complessivi. Questo cambiamento (necessario per adattarsi alle moderne esigenze di guida e alle forze di ritorno sempre più elevate) si accompagna a un layout rivisto per garantire che ogni comando sia raggiungibile senza staccare le mani dall'impugnatura.

Il display integrato di dimensioni maggiori abilita l'Intelligent Telemetry Mode (ITM), consentendo ai piloti virtuali di scorrere rapidamente tra diversi layout informativi come i tempi sul giro, i delta prestazionali e i dati relativi alle temperature degli pneumatici. Anche i controlli fisici hanno ricevuto una revisione profonda: i selettori rotativi azionabili con il pollice offrono ora una resistenza meccanica superiore e integrano una funzione pulsante, mentre il rotativo centrale è stato finalmente trasformato in un interruttore a 12 posizioni.

L'aggiunta di un secondo FunkySwitch, che sostituisce il precedente stick analogico, e la possibilità per l'utente di sostituire autonomamente le impugnature, rendono il Formula V3 uno strumento estremamente versatile. Il prezzo per il mercato europeo è fissato a 349,95 euro.

Podium Pedals e il nuovo Wheel Hub per la massima personalizzazione

L'azienda ha inoltre ufficializzato il posizionamento della serie Podium Pedals. Con un prezzo di 699,95 EUR, Fanatec offrirà sia il set completo a tre pedali sia la variante Formula a due pedali caratterizzata da componenti in fibra di carbonio.

La scelta di equiparare il prezzo delle due versioni riflette lo sforzo ingegneristico profuso dal team di sviluppo per rendere accessibile la tecnologia di punta del marchio a una base di utenti più ampia.

Contestualmente, debutta il Fanatec Wheel Hub, una soluzione progettata specificamente per chi desidera montare corone di terze parti senza rinunciare all'integrazione con l'ecosistema proprietario.

Il nuovo hub è il più compatto mai realizzato dal brand e supporta i pattern di montaggio standard da 6 x 70 mm e 6 x 50,8 mm. Il lancio di questo accessorio, proposto a 99,95 EUR, ha generato una ristrutturazione del listino che vede un calo di prezzo permanente per il QR2 Wheel-Side, rendendo il passaggio al nuovo sistema di sgancio rapido sensibilmente più economico per l'intera community.

Upgrade gratuito della coppia: fino a 3 Nm extra per le basi DD

Altre notizie molto interessanti riguardano anche l'hardware già nelle mani degli utenti. Attraverso un imminente aggiornamento dei driver e del firmware, Fanatec aumenterà sensibilmente la coppia erogata dalle basi ClubSport Direct Drive. Nello specifico, il ClubSport DD passerà da 12 Nm a 15 Nm di coppia costante, mentre il modello ClubSport DD+ vedrà un incremento da 15 Nm a 18 Nm. Si tratta di un potenziamento gratuito ottenuto grazie all'ottimizzazione dell'elettronica e della gestione termica, che verrà distribuito già dalla prossima settimana tramite una nuova versione dell'app Fanatec.

Anche i possessori di hardware entry-level beneficeranno di novità importanti. Il protocollo FullForce, il sistema di feedback tattile ad alta frequenza sviluppato per la nuova generazione di basi, verrà esteso ai modelli CSL DD e Gran Turismo DD Pro, mossa che punta a uniformare l'esperienza di guida su tutta la gamma di ultima generazione di motori a trazione diretta, garantendo una fedeltà dei dettagli ambientali e meccanici superiore anche sulle basi meno potenti della linea Fanatec.