Turtle Beach acquisisce Roccat: insieme per offrire il meglio delle periferiche gaming

Turtle Beach, leader mondiale nel settore delle cuffie gaming e degli accessori audio, ha annunciato oggi l'acquisizione di Roccat, azienda tedesca specializzata nella produzione di periferiche quali mouse, tastiere e molti altri accessori per PC.

Con questo investimento Turtle Beach intende rafforzare ulteriormente la propria posizione di mercato in Europa ed Asia dove Roccat dispone di canali di distribuzione ben avviati, d'altro canto, offre al produttore tedesco maggiore diffusione dei propri prodotti sul mercato nord americano dove l'azienda di San Diego è ben presente.

Gli accordi per tale acquisizione parlano di una cifra di 14,8 milioni di dollari e tempistiche di chiusura delle pratiche entro il secondo trimestre di quest'anno:

"Si tratta di un accordo dinamico e strategicamente importante per Turtle Beach", ha dichiarato Juergen Stark, CEO di Turtle Beach "Stiamo aggiungendo al nostro catalogo un portafoglio completo di mouse, tastiere ed accessori per PC"

"L'acquisizione è anche un passo fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di costruire un business di accessori per PC da 100 milioni di dollari nei prossimi anni. Crediamo che il nostro portafoglio di prodotti combinati sia uno dei più potenti del settore. Insieme avremo 48 modelli di prodotti da proporre sui mercati del Nord America, Europa e Asia"

René Korte, CEO di Roccat, ha aggiunto: "Abbiamo ammirato a lungo come le cuffie di Turtle Beach si siano diffuse nel settore dei videogiochi e non solo, ed è un onore unire le nostre forze e portare i nostri grandi prodotti ad ancora più giocatori. Non ho dubbi che combinare la forza di Roccat con i 45 anni di esperienza di Turtle Beach, porterà ancora più vittorie ai giocatori di tutto il mondo"

Per maggiori informazioni sui prodotti delle due aziende in oggetto vi invitiamo a visitare le relative pagine Turtle Beach e Roccat.