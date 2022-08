TUF Gaming AX5400: router Dual Band WiFi 6 per chi è alla ricerca delle prestazioni

TUF Gaming AX5400 è un router Wi-Fi 6 pensato per ottimizzare le performance e le peculiarità dello standard di navigazione di ultima generazione. WiFi 6 offre velocità wireless più elevate con OFDMA, colorazione BSS e tecnologie MU-MIMO. Al tempo stesso aumenta l'efficienza della rete e accoglie un maggior numero di dispositivi, facendo in modo che ottengano la giusta quota di larghezza di banda WiFi. Con il numero di dispositivi intelligenti che aumenta progressivamente nelle nostre case, Wi-Fi 6 diventa una prerogativa fondamentalmente indispensabile.

Parliamo di una soluzione WiFi 6 dove sulla banda 5GHz abbiamo a disposizione la larghezza di canale a 160MHz, mentre con Wi-Fi 5 la larghezza di canale non va oltre gli 80MHz. Questo ha un impatto notevole sulle prestazioni, permettendo di raggiungere velocità di trasferimento sensibilmente più elevate. E non solo, visto che la portata del segnale in Wi-Fi è superiore, così come l'intensità del segnale, permette di coprire meglio la casa o l'ufficio. Una configurazione 4x4 MIMO e antenne separate da 2,4 GHz e 5 GHz, infatti, comportano una riduzione delle interferenze, insieme ad altri miglioramenti come il beamforming, che focalizza il segnale verso ciascun dispositivo.

Queste specifiche portano al raggiungimento di velocità Wi-Fi fino a 4804 Mbps sulla rete 5GHz 11ax e 574Mbps sulla rete 2.4GHz 11ax. A questo proposito va citata anche la possibilità di usare il protocollo ASUS AiMesh per estendere ulteriormente la copertura servendosi di nodi da aggregare al router principale. Ad esempio, è possibile impostare un vecchio router compatibile con ASUS AiMesh come nodo mesh per ampliare la copertura della rete ed eliminare i punti morti.

TUF Gaming AX5400 offre sia l'aggregazione WAN che LAN, abilitando velocità cablate di 2 Gbps dal router fino al PC o al NAS. Complessivamente troviamo 4 porte Gigabit LAN e 1 porta Gigabit WAN e a queste si aggiunge una singola porta USB 3.2. Per quanto riguarda l'estetica, invece, ci troviamo al cospetto di una soluzione abbastanza aggressiva, con un logo TUF retroilluminato a LED RGB. Le dimensioni sono compatte, assestandosi su 280mm x 180mm e 60mm di altezza.

Mutuando le forme dei fratelli Asus RT-AX58U e RT-AX82U, TUF Gaming AX5400 mette a disposizione un design che garantisce il giusto raffreddamento dell'hardware per prestazioni stabili nel corso del tempo. La stabilità è corroborata dalla posizione delle prese d'aria e dal design del doppio dissipatore, mentre le 6 antenne fisse e le protezioni delle porte in metallo aumentano la durata fisica. Il processore all'interno del dispositivo è di tipo Tri-core e opera a una velocità di clock di 1,5 GHz. A questo si aggiungono una RAM da 512MB e una memoria interna di 256MB, per specifiche molto simili a quelle dei router Asus prima menzionati.

TUF Gaming AX5400 condivide alcune funzionalità con le soluzioni di connettività tipiche di ASUS, come VPN Fusion che consente di eseguire contemporaneamente una VPN e una normale connessione Internet. In questo modo chi naviga su internet non vede le proprie prestazioni compromesse dal traffico veicolato tramite la VPN. Per quanto riguarda la sicurezza, invece, TUF Gaming AX5400 include AiProtection Pro gratuito a vita, incluso l'ultimo protocollo di sicurezza WPA3 e controlli parentali avanzati.

Come altri router Asus, TUF Gaming AX5400 è molto semplice da configurare per l'utente che intende ottimizzarne le prestazioni per i videogiochi. La funzione Open NAT consente di aprire in automatico determinate porte e permette le connessioni attraverso il firewall tramite profili di gioco preimpostati, il che si rivela particolarmente utile soprattutto in ambito console. Il software Asus disponibile tramite interfaccia web consente al contempo di avere il pieno controllo delle impostazioni di rete, rivelandosi semplice, immediato e molto intuitivo. Il router è configurabile anche tramite app mobile e si integra con Amazon Alexa per un controllo remoto tramite comandi vocali.

Chi non volesse dedicarsi per niente alla configurazione, invece, può collegare il sistema di gioco, sia che si tratti di una console che di un PC, alla porta di gioco dedicata. Questa conferisce la priorità al dispositivo di gioco collegato, ottimizzando per esso le risorse di rete a disposizione. Ricordiamo, inoltre, che TUF Gaming AX5400 è solo router, per cui va associato a un modem o a un ONT per la fibra.

Parliamo di un dispositivo ideale per i giocatori e per chi ha bisogno di una rete ampiamente configurabile e performante grazie al supporto al protocollo Wi-Fi 6. Certo, non costa pochissimo, 159,00 €, ma possiamo tranquillamente dire che l'utente che passa a una soluzione così avanzata poi con molte difficoltà è disposto a tornare indietro. Inoltre, altri router che raggiungono prestazioni del genere hanno prezzi superiori. Altre soluzioni da prendere in considerazioni con caratteristiche simili sono ASUS ROG Rapture GT-AX6000 e Asus ZenWiFi Pro XT12.