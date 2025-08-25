KTC lancia tre offerte lampo sui monitor per giocatori H24F8, H27E22P e H27S17: refresh fino a 280Hz, tempi di risposta da 1ms, Adaptive Sync e ampie coperture colore. Spedizione gratuita in Italia e prezzo da 84,99

Offerte a tempo aggressive e schede tecniche da fascia alta: la vetrina KTC propone tre monitor gaming sotto i 140 con spedizione gratuita in Italia e reso entro 14 giorni. Si tratta di H24F8 (23,8" FHD 190Hz Fast IPS), H27E22P (27" FHD 280Hz Fast VA) e H27S17 (27" QHD 180Hz curvo 1500R). Di seguito i dettagli prodotto per prodotto, con focus su refresh, tempi di risposta, colore e connettività.

KTC è un marchio emergente nel settore dei monitor che sta guadagnando sempre più consensi grazie a un eccellente equilibrio tra qualità e prezzo. Nata come azienda specializzata nella produzione di pannelli e componentistica per altri brand, KTC ha deciso negli ultimi anni di proporre direttamente sul mercato i propri prodotti, portando con sé lesperienza accumulata nella filiera tecnologica. Il risultato sono monitor che, per qualità costruttiva, resa cromatica e fluidità, si pongono allo stesso livello dei marchi più blasonati, ma con un prezzo decisamente più competitivo. Una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate senza spendere cifre esorbitanti, e che può andare incontro anche alle esigenze dei giocatori più impegnati.

KTC H24F8  Fast IPS 23,8" FHD a 190Hz

Partiamo con un 23,8" 16:9 con pannello Fast IPS a 1920×1080 e densità di 93 ppi, proposto a un prezzo irrisorio se usate il coupon personalizzato UPGRADE24. Il refresh è di 190Hz con tempo di risposta dichiarato di 1ms, mentre HDR10, rapporto di contrasto 1000:1 e luminosità fino a 400 cd/m² danno sostanza all'immagine. La resa cromatica copre il 135% dello spazio colore sRGB con indicazione di copertura 94% DCI-P3, utile anche per il montaggio di contenuti oltre che per il gaming. La tecnologia IPS, inoltre, garantisce ampi angoli di visione laterale e testi chiari e facilmente leggibili.

La parte gaming include Adaptive Sync per eliminare tearing e stutter, Dynamic Action Sync per ridurre la latenza percepita e un pacchetto di strumenti Game Assist (mirino on-screen, FPS counter, Black Stabilizer) per migliorare la leggibilità nelle scene scure e il puntamento. Presente la modalità Low Blue Light e il funzionamento Flicker-Free per affaticare meno gli occhi nelle sessioni lunghe. Ergonomia essenziale ma completa: tilt da -5° a 15° e attacco VESA 100×100 per bracci e supporti. Spedizione dai magazzini in Polonia di Geekbuying con consegna stimata 27 giorni lavorativi, venditore autorizzato, reso 14 giorni e garanzia 12 anni. Per ulteriori informazioni su questo monitor vi rimandiamo al sito ufficiale di KTC.

KTC H27E22P  27" FHD Fast VA a 280Hz

In questo caso ci troviamo al cospetto di un 27" 1920×1080 con pannello Fast VA pensato per esport e FPS, ancora una volta a un prezzo sensazionale se si usa il coupon UPGRADE27. Una soluzione destinata a chi è interessato a una frequenza di aggiornamento maggiore dato che in questo caso il refresh rate si spinge fino a 280Hz con tempo di risposta di 1ms GTG, mentre il contrasto tipico da 4000:1 garantisce neri più profondi rispetto agli IPS FHD. L'HDR10 entra in gioco per ampliare la dinamica nelle scene complesse, e la copertura colore arriva a 99% sRGB con profondità a 1,07 miliardi di colori.

La sincronizzazione adattiva è compatibile FreeSync e G-Sync, così ogni frame resta ancorato al refresh effettivo della GPU. Il comfort visivo è curato da Low Blue Light e tecnologia Flicker-Free. Il monitor offre anche connettività completa per postazioni multi-device con 2 porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 (per i refresh più alti), USB 2.0 e uscita cuffie. La base consente tilt -5°/15° e cè il supporto VESA 100×100. Disponibilità nei magazzini in Polonia e Germania, spedizione gratuita in Italia con finestra di partenza 1819 agosto e consegna stimata 27 giorni lavorativi. Anche in questo caso il prodotto è stato selezionato prestando attenzione al fatto che il venditore sia verificato, consenta il reso entro 14 giorni e applichi la garanzia per 12 anni. Altri dettagli si trovano sul sito ufficiale.

KTC H27S17  27" QHD curvo 1500R a 180Hz

Questo monitor porta nel segmento entry il formato QHD 2560×1440 con curvatura 1500R e retroilluminazione ELED, ancora una volta disponibile in sconto con il coupon UPGRADE17. Il pannello lavora a 180Hz con 1ms MPRT, copre il 120% dello spazio colore sRGB e mantiene un contrasto nativo da 4000:1, ideale per scene scure e titoli story-driven. In questo caso si tratta di un pannello curvo, capace di garantire maggiore coinvolgimento nell'esperienza di gioco e più spettacolarità.

La dotazione gaming prevede compatibilità FreeSync/G-Sync, modalità preimpostate FPS/RTS/RAC, più Timer e Sniper Sight a schermo. Sul fronte delle opzioni di connessione compaiono 2 porte HDMI 2.0 e 2 DisplayPort 1.4, insieme alla porta USB per gli aggiornamenti al software e l'uscita audio. Anche qui Low Blue Light e Flicker-Free per la tutela degli occhi, base inclinabile -5°/15° e VESA per montaggio su braccio. La spedizione è gratuita dalla Polonia con tempi stimati 27 giorni, venditore autorizzato, reso 14 giorni e garanzia 12 anni. In questo caso i dettagli si trovano a questo indirizzo.

Perché questi tre modelli sono interessanti

H24F8 punta su fluidità a 190Hz e resa cromatica di ottimo livello per la fascia di prezzo a cui viene proposto, H27E22P spinge il frame pacing fino a 280Hz unendo il contrasto tipico dei VA, H27S17 introduce il QHD curvo 1500R a 180Hz con un prezzo vicino ai FHD. In ogni caso cè Adaptive Sync, risposta da 1ms e strumenti on-screen per il gaming competitivo. A parità di budget, difficilmente si trovano combinazioni simili tra refresh, contrasto e dotazione. Ecco il riassunto delle specifiche tecniche dei tre monitor.