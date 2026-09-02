TP-Link annuncia la prima gamma di dispositivi Wi-Fi 8 al mondo

TP-Link ha presentato a IFA 2026 Archer 8 Ultra e Deco 8 Ultra, i primi dispositivi Wi-Fi 8 al mondo: velocità aggregate fino a 22 Gbps grazie alla tecnologia StabilityEngine, evento di lancio globale fissato al 30 settembre 2026

TP-Link ha portato a IFA 2026 quella che definisce la prima gamma Wi-Fi 8 al mondo, guidata dal router Archer 8 Ultra e dal sistema mesh Deco 8 Ultra. I due dispositivi si basano sullo standard ancora in rifinitura IEEE 802.11bn e uniscono le tecnologie di nuova generazione a soluzioni hardware e software proprietarie firmate TP-Link. L'azienda li presenta come l'apertura ufficiale di una nuova fase del Wi-Fi domestico, ma i numeri veri arriveranno solo con la disponibilità commerciale.

Wi-Fi 8 non punta solo a spingere sui numeri della velocità. Lo standard nasce per correggere tre difetti che gli utenti conoscono bene: la copertura debole nelle stanze più lontane dal router, la congestione quando troppi dispositivi si collegano insieme e le interferenze che spezzano la connessione nei momenti meno opportuni.

Per affrontarli, TP-Link ha sviluppato Wi-Fi 8 StabilityEngine, la piattaforma tecnologica alla base di entrambi i nuovi prodotti. Il pacchetto integra funzioni come Enhanced Long Range e Distributed Resource Units per estendere il segnale ai dispositivi più periferici e a basso consumo, Non-Primary Channel Access per mantenere la rete reattiva anche con molti client connessi in contemporanea, oltre a Unequal Modulation e ai nuovi Modulation & Coding Schemes per tenere il throughput più costante anche in presenza di interferenze elevate. Sulla carta è un pacchetto completo, che però andrà verificato sul campo prima di parlare di un reale salto di stabilità rispetto al Wi-Fi 7.

Le specifiche di Archer 8 Ultra e Deco 8 Ultra

Archer 8 Ultra, siglato BN19000, è un router tri-band capace di una velocità wireless aggregata fino a 19 Gbps e di una connettività cablata fino a 10 Gbps. Le 18 antenne interne ad alte prestazioni servono a garantire una copertura uniforme in tutti gli ambienti della casa.

Deco 8 Ultra, siglato BN22000, è invece il nuovo sistema mesh tri-band della gamma: la velocità wireless aggregata sale fino a 22 Gbps, sempre con 10 Gbps di connettività cablata. Il kit da tre unità copre fino a circa 910 metri quadrati e regge oltre 200 dispositivi collegati in contemporanea, una configurazione pensata per abitazioni grandi o per chi lavora con molti dispositivi smart in casa.

TP-Link ha lavorato anche sull'estetica, aspetto finora secondario per i router. Archer 8 Ultra adotta una griglia bicolore che riflette la luce in modo diverso a seconda dell'angolazione, con un'illuminazione integrata al posto dei tradizionali LED per segnalare lo stato del dispositivo. Deco 8 Ultra punta invece su linee morbide e dimensioni compatte, con una finitura opaca abbinata a una superficie superiore lucida pensata per valorizzarne la presenza in salotto.

"Abbiamo superato l'idea del router come semplice dispositivo di rete, ripensandolo come un elemento capace di integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici", ha dichiarato Gary Chang, Lead Industrial Designer di TP-Link, sottolineando come un design pensato per restare in vista favorisca anche un posizionamento più efficace e quindi prestazioni migliori.

Archer 8 Ultra e Deco 8 Ultra sono esposti allo stand TP-Link a IFA 2026, Hall 7.2C, Stand 101, dove il pubblico può vederli dal vivo in anteprima. L'azienda ha fissato al 30 settembre 2026 l'evento di lancio globale online in cui verranno svelati tutti i dettagli della gamma, con prezzi e disponibilità regionale ancora da confermare mercato per mercato.