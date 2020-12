Throne Core, Chakram Core e ROG Strix Core: tre prodotti convenienti che arricchiscono la gamma dei dispositivi ASUS ROG

ROG Throne Core

Si tratta di uno stand per cuffie antiscivolo, dotato di design ad arco e compatibile con la maggior parte delle cuffie in commercio. Il design particolare dell'arco fornisce stabilità e mantiene le cuffie saldamente in posizione. La base, invece, si caratterizza per un'ampia superficie e imbottitura in gomma. L'ampiezza del supporto è di 29 cm e presenta angoli acuti e linee accattivanti.

ROG Chakram Core

ROG Chakram Core è un mouse di recente concezione che abbiamo già incontrato in una precedente analisi tecnica. Si tratta di un mouse per giocatori ad alte prestazioni con sensore ottico da 16.000 dpi, 400 ips e polling a 1000 Hz. Sulla parte sinistra, così come il ROG Chakram, anche la variante Core è caratterizzata dalla presenza di un joystick integrato che permette di avere un esclusivo controllo in gioco e durante la navigazione. Il joystick può essere configurato per funzionare in due diverse modalità: analogica o digitale, per adattarsi ai diversi scenari. La modalità analogica è ideale per i giochi di simulazione di volo, mentre er gli sparatutto in prima persona (FPS) o i battle-royale arena, il joystick può essere impostato invece per funzionare unicamente in quattro direzioni programmabili. Si può quindi sfruttare per ricaricare, cambiare arma, accovacciarsi o per qualsiasi altra azione immaginabile. È possibile inoltre cambiare il joystick, potendo scegliere tra diverse lunghezze o rimuoverlo del tutto per facilitare l'impugnatura. Non dimenticate di consultare la nostra guida all'acquisto sui migliori mouse gaming.

ROG Strix GO Core e ROG Strix Go Type-C

Il design sobrio e senza illuminazione RGB delle nuove ROG Strix GO Core ne permette un utilizzo in qualsiasi ambiente, anche in mobilità. La struttura leggera, di soli 252 grammi, le rende ideali per le lunghe sessioni di gioco e per l'utilizzo in movimento, anche grazie al supporto multipiattaforma. I controlli fisici sul padiglione garantiscono un rapido accesso a comandi essenziali come impostazione del volume e attivazione del microfono. È disponibile in Italia anche il modello Type-C, ROG Strix Go, per chi non vuole rinunciare all’esclusiva tecnologia di cancellazione del rumore del microfono basata su intelligenza artificiale presente nel modello wireless ROG Strix GO 2.4. Come ricorderanno i più attenti, abbiamo già incontrato quest'ultimo modello nella nostra comparativa sulle migliori cuffie gaming wireless, mentre qui la guida all'acquisto sulle migliori cuffie.