Tech Week Amazon: sconti Logitech su tastiere, mouse, webcam e accessori per lavoro e gaming

Durante la settimana promozionale di Amazon, Logitech propone una selezione di dispositivi pensati per la produttività e l’intrattenimento. Dalle periferiche ergonomiche alle webcam per lo streaming, passando per accessori da gaming, ecco i prodotti più interessanti in sconto

Qualche problema tecnico (non nostro) ha rimandato la pubblicazione di molte offerte. Pubblichiamo quelle che man mano compaiono su Amazon .

La Tech Week su Amazon porta sotto i riflettori una gamma di prodotti Logitech che copre le esigenze di professionisti, creativi e gamer. Dai mouse ergonomici alle tastiere retroilluminate, passando per webcam in alta definizione e volanti da corsa, la selezione in promozione si distingue per qualità costruttiva, attenzione al dettaglio e ampia compatibilità. Ecco gli sconti principali.

Per i giocatori, questi sconti sono decisamente interessanti. Si parte dalla Logitech G G413 TKL SE, una tastiera meccanica gaming prima proposta a 84,99 € e ora a 59,06 € . In alternativa, sempre meccanica, è ottima Logitech G413 SE, a 49,57 € . L'iconico Logitech G G502 HERO scende a 41,78 € , Logitech G213 Prodigy a 38,46 € e il superleggero Logitech G G203 a poco più di 20 € .

Per chi lavora su più dispositivi, MX Master 2S è il mouse perfetto perché offre controllo fluido su tre computer grazie alla tecnologia Logitech Flow. Il sensore Darkfield da 4.000 DPI garantisce tracciamento preciso anche su superfici lucide, mentre la forma sagomata supporta l’uso prolungato senza affaticamento. Il suo prezzo scende da 119 a 56,98 € .

Sul fronte dell’ergonomia, Lift ed ERGO M575S propongono due soluzioni diverse: il primo è un mouse verticale con clic silenzioso e scroller intelligente, pensato per utenti Mac; il secondo integra una trackball gestibile con il pollice, abbinata a doppia connettività (Bluetooth e ricevitore USB crittografato), per un controllo preciso anche in spazi ristretti. Scendono rispettivamente a 46,54 € e 35,13 € .

Le webcam in promozione coprono sia l’uso professionale sia il content creation. Brio 300 supporta video Full HD, integra un microfono con riduzione del rumore e include un otturatore per la privacy. Costa 48,72 € . C920 HD Pro punta sulla qualità dell’immagine a 1080p con audio stereo integrato, mentre StreamCam si rivolge a chi fa streaming, con supporto a 60 fps, orientamento verticale, autofocus e tracciamento del volto tramite connessione USB-C. I loro prezzi sono rispettivamente di 47,48 € e di 76,46 € .

Chi vuole replicare l’esperienza di guida trova in G920 Driving Force un volante con pedali, ritorno di forza dinamico e leve del cambio in acciaio inox. Compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC, è progettato per offrire una risposta realistica su ogni circuito virtuale. Il suo prezzo scende da 272 a 216,28 € .

La Tech Week rappresenta un momento utile per rinnovare la propria postazione, con prodotti affidabili e funzionali. Tutti i dispositivi Logitech elencati sono disponibili in offerta per un periodo limitato su Amazon.