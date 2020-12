Tastiera VIGOR GK50 Elite: un'offerta solida da MSI ai giocatori

La nuova tastiera di MSI, la VIGOR GK50 Elite, si rivela un dispositivo solido e preciso, indirizzato al giocatore più esigente. È la sorella maggiore della già presentata VIGOR GK50 Low Profile con lo chassis che rimane lo stesso ma con alcuni aggiornamenti a livello di design. Il più grosso cambiamento è legato agli switch, che passano dall’essere Kailh Low Profile a Kailh Box White.

Questi switch si caratterizzano per il feedback tattile e soprattutto uditivo, una caratteristica che è spesso amata dal giocatore che si aspetta di ricevere la certezza psicologica dell'avvenuta pressione e che quindi punta soprattutto alla precisione.

La VIGOR GK50 Elite è meno indicata per la digitazione, ma è l'ideale per il gaming, anche per le sue dotazioni in termini di illuminazione RGB e configurabilità.

I copritasti di questa tastiera presentano un design ergonomico allo scopo di realizzare una disposizione ricurva e mantenere le dita in una posizione comoda e naturale che riduce lo sforzo e consente il gioco su lunghi periodi di tempo. Inoltre, questa tastiera garantisce un tipo di illuminazione RGB molto aggressivo, con diversi effetti a disposizione dei giocatori. L'illuminazione può essere personalizzata sulla base di ogni singolo tasto, con la possibilità di creare effetti unici tramite il software MSI Dragon Center.

Chi non volesse scaricare e installare il software, inoltre, può configurare l'illuminazione attraverso combinazioni di tasti. Premendo FN (sormontato dal logo di MSI) insieme a specifici tasti, infatti, si può cambiare l'effetto di illuminazione, la sua direzione e velocità, così come il livello di luminosità. Gli hotkey per la configurazione dell'illuminazione sono inoltre preceduti dai controlli multimediali, che permettono di regolare il volume, la riproduzione dei contenuti e di attivare MSI Afterburner, il famosissimo software per monitorare il funzionamento del PC. Quest'ultimo è impostabile anche tramite il software, con 6 differenti intensità a disposizione dell'utente, che può anche decidere di spegnere completamente l'illuminazione.

La tastiera di MSI si rivela decisamente solida e stabile sulla scrivania. È dotata di una piastra superiore in metallo spazzolato, mentre i copritasti si avvalgono di rivestimento opaco allo scopo di rimanere sempre puliti ed evitare che su di essi vi si depositino impronte e altri tipi di sporcature. I copritasti si caratterizzano per un design particolare, a forma ottogonale, e anche i font disegnati su di essi sono decisamente aggressivi. La stabilità, inoltre, è rinforzata da una serie di piedini disposti sulla superficie inferiore, uno dei quali subito sotto la barra spaziatrice. Una soluzione in più che sarà certamente gradita dai giocatori che prestano particolare attenzione all'aspetto della stabilità.

Nella confezione della VIGOR GK50 Elite si trovano anche un estrattore dei copritasti e due tasti convessi (quelli montati sulla tastiera sono tutti concavi) aggiuntivi (CTRL sinistro e ALT). Questa dotazione rende la sostituzione dei copritasti particolarmente semplice.

In definitiva, VIGOR GK50 Elite è un'ottima tastiera per giocatori, che meraviglia soprattutto per la precisione consentita dagli switch Kailh Box White e per la sua stabilità complessiva. L'altra faccia della medaglia è che questi switch, similmente ai Cherry MX Blue, sono molto rumorosi. L'illuminazione è accattivante ma all'occorrenza disattivabile. Ottimo anche il prezzo.

Il costo della tastiera è di € 84,90.