Tastiera meccanica Corsair K68 RGB a  79,90 (prima a  129,90) in esclusiva per i lettori di Hardware Upgrade

Il suo prezzo normale è 129,90 € mentre seguendo questo link è vostra a soli 79,90 € , grazie a un'offerta messa a disposizione da Next in esclusiva per i lettori di Hardware Upgrade. Offerta valida da oggi al 29 aprile .

Si tratta di una splendida tastiera meccanica rivolta ai giocatori, che rappresenta un punto di riferimento perché include tutte le caratteristiche richieste dai giocatori, come gli switch Cherry MX Red.

Con switch Cherry MX Red

I Cherry MX Red si caratterizzano per un'escursione lineare senza feedback con molla a resistenza molto bassa per attivazione immediata (forza di attuazione richiesta di soli 45 grammi). Questo garantisce che la pressione venga sempre registrata e che i tasti siano sempre molto reattivi, rendendo questo particolare switch l'ideale per il gaming.

I tasti, inoltre, sono dotati ciascuno di un singolo LED RGB, garantendo un ottimo rapporto tra prestazioni ed effetto estetico. La tastiera viene proposta con lay-out italiano, così da attirare l'attenzione di tutti quegli utenti in cerca di una tastiera di qualità che però non vogliono passare per forza ad un lay-out internazionale.

Resistente a polvere e acqua

Troviamo anche protezione intrinseca di ogni tasto contro polvere e liquidi, così da garantire un grado di protezione generale della tastiera non inferiore ad IP32. Non manca il poggiapolsi rimovibile.

Personalizzabile

I tasti multimediali sono programmabili in maniera semplice tramite il software CORSAIR Utility Engine. Si possono usare i controlli multimediali dedicati per regolare l’audio al volo, senza interrompere il gioco. Il software permette anche la configurazione e l'assegnazione di combinazioni macro sofisticate, veramente molto utili in certi tipi di gioco. La modalità blocco tasto Windows, inoltre, evita le pressioni accidentali.