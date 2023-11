Super prezzo per PlayStation 5 con lettore su Amazon: 429, e bundle interessanti con Spider-Man 2 e Call of Duty Modern Warfare 3

Prezzo mai visto per il modello di PlayStation 5 completo, ovvero con il lettore ottico Blu-ray. Su Amazon, quando era stata in offerta super, non è mai costata meno di 449 euro, motivo per cui il prezzo di 429€ è più unico che raro.

Un'offerta molto valida è anche questa con in bundle ben 2 controller DualSense, da rivenditore con feedback molto buoni.

Anche i DualSense hanno prezzi molto interessanti, sia nella versione di base che nelle colorazioni speciali Cobalt Blue e Volcanic Red, che rendono il controller molto accattivante visivamente, ora anch'esse in offerta.

Occhio anche a questi due bundle con due giochi del momento. La versione di PS5 con i colori di Spider-Man è decisamente accattivante e include il codice per scaricare la versione digitale della Standard Edition del gioco Marvel’s Spider-Man 2. Gran bel prezzo anche per l'edizione con Call of Duty Modern Warfare 3 incluso. Interessanti anche i bundle con EA FC24, Final Fantasy XVI e God of War Ragnarok.

È quasi impossibile assicurarsi una potenza di calcolo paragonabile a quella della PS5 spendendo così poco. In termini di CPU, PlayStation adotta una soluzione con 8 core basati su architettura Zen 2 di AMD, quella dei processori Ryzen 3000. La versione custom della GPU AMD RDNA 2 a bordo di PlayStation 5, invece, conta su 36 Compute Unit (CU) che operano alla frequenza massima di 2,23 GHz, il che si traduce in una prestazione massima teorica di 10,28 TFLOP/s. Parliamo, dunque, di un sistema potente: difficile poter disporre di tanta potenza di calcolo spendendo così poco.

Con l'SSD di PS5, inoltre, arriviamo fino a 5,5 GB/s grazie a 12 canali interni e quattro linee PCIe 4.0 che lo collegano al SoC centrale. Grazie ad alcuni accorgimenti di cui parliamo in seguito, la bandwidth effettiva raggiunge 8-9 GB/s nel sistema. Anche la presenza dell'SSD costituisce un valore aggiunto non indifferente per una console.