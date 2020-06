Stop alla produzione di Oculus Go, focus su Oculus Quest

Oculus è stata l'azienda che ha aperto la strada alla Realtà Virtuale moderna con la famosa campagna Kickstarter del 2016. Con la successiva acquisizione da parte di Facebook, ha avuto modo di finanziare lo sviluppo di una tecnologia complessa e delicata come quella che sta all'interno di un visore di Realtà Virtuale. In una seconda fase ha cercato di espandere il mercato con Oculus Go, un visore alla portata di tutti che non richiedeva un potente PC per l'elaborazione o le ingombranti basette all'infrarosso.

Dopo l'introduzione sul mercato di Oculus Quest, dotato di tecnologia e soluzioni che superano da tutti i punti di vista il modello precedente, Go è diventato superfluo. E infatti Oculus ne annuncia la fine della produzione con un blog post. Le vendite del visore economico termineranno entro la fine del mese e dopo il 4 dicembre Oculus non accetterà nuove app e loro aggiornamenti per l'Oculus Store. Dal 18 dello stesso mese gli utenti non vedranno sullo Store nuove app per Oculus Go.

Questo non impedirà, ovviamente, ai possessori di Oculus Go di continuare a usare il proprio dispositivo, e la compagnia si impegna a mantenerlo aggiornato, a livello di correzione di bug e di patch per la sicurezza, fino al 2022. Ma

"La tecnologia è progredita rapidamente da quando abbiamo lanciato Go" si legge nel post, in cui si ringraziano gli sviluppatori per aver creato così tante esperienzecapaci di far esprimere al meglio Oculus Quest. Inoltre, Oculus permetterà agli sviluppatori di distribuire le app e i giochi per Quest in qualunque maniera loro vogliano, quindi. Questo dovrebbe incentivare la diffusione di applicazioni in grado di sfruttare le caratteristiche del visore.