SteelSeries Arctis Nova Pro Omni: le cuffie gaming che vogliono sostituire anche le Bose

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni sono tra le cuffie wireless più ambiziose mai prodotte dal brand californiano: certificazione Hi-Res Wireless a 96kHz/24bit, ANC che batte il 40% del rumore in più rispetto alla concorrenza, microfono ClearCast Pro omnidirezionale che elimina il 96% del rumore di fondo, tecnologia OmniPlay per gestire fino a quattro sorgenti audio contemporaneamente e batteria infinita grazie al sistema a doppia cella intercambiabile. A 399,99 vogliono essere l'unico paio di cuffie che si possiede tra gaming, musica e chiamate

SteelSeries festeggia il suo 25° anniversario con quello che considera il prodotto audio più completo mai realizzato: le Arctis Nova Pro Omni, disponibili da oggi a 399,99. Non sono semplicemente il successore delle Nova Pro Wireless ma un salto di categoria, pensato per chi vuole smettere di tenere un headset gaming sul comodino e un paio di Bose o Sony in borsa, e usare un solo dispositivo per tutto.

Driver Hi-Res Wireless: certificazione JAS

Il punto di partenza è il suono. Le Arctis Nova Pro Omni montano driver magnetici al neodimio da 40 mm progettati su misura, con una gamma di frequenza che si estende da 10 Hz a 40.000 Hz, ben oltre il limite dell'udito umano (20 kHz), ma necessaria per ottenere la certificazione Hi-Res Wireless della Japanese Audio Society (JAS). La trasmissione avviene a 96 kHz/24 bit sia su 2,4 GHz che via Bluetooth, con supporto LDAC per gli utenti Android che vogliono sfruttare la massima qualità audio in mobilità senza adattatore. Il risultato dichiarato è un'esperienza comparabile a cuffie audiofile cablate di fascia alta, all'interno di un confronto ardito, ma supportato dalla certificazione indipendente.

ANC: il migliore nel gaming, dati alla mano

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è testata da laboratorio indipendente e blocca fino al 40% di rumore di fondo in più rispetto alla concorrenza. Il dato è rilevante perché l'ANC dei prodotti consumer come Bose e Sony è fisicamente cucita nei padiglioni, il che garantisce un'aderenza migliore all'architettura dell'auricolare. SteelSeries, invece, sceglie padiglioni removibili e sostituibili: una scelta che riduce leggermente l'efficacia teorica dell'ANC rispetto ai top consumer, ma garantisce che le cuffie durino nel tempo. Quando i padiglioni si rovinano si cambiano con una spesa minima, senza dover comprare un nuovo headset da 400 euro.

Microfono ClearCast Pro: qualità broadcast

Il microfono omnidirezionale ClearCast Pro da cui deriva il nome "Omni" è un upgrade significativo rispetto al predecessore Nova Pro Wireless, che montava un microfono direzionale standard. La tecnologia di cancellazione del rumore basata su IA elimina fino al 96% del rumore di fondo, un valore 30 volte superiore rispetto ad altre cuffie gaming secondo i test interni. Ma c'è di più: le Nova Pro Omni integrano anche un microfono pinhole sul padiglione, il che consente di usarle senza boom mic in pubblico o in mobilità, con il sistema che commuta automaticamente tra i due microfoni in base al contesto d'uso. Una differenza concreta per chi usa le cuffie non solo per giocare.

La funzione più innovativa è OmniPlay, che consente di connettere fino a cinque dispositivi e mixare fino a quattro sorgenti audio in simultanea. Lo scenario tipico: PlayStation in 2,4 GHz per il gioco, PC via USB-C per Discord, smartphone via Bluetooth per la musica o le chiamate, tutto contemporaneamente nelle stesse cuffie. Il sistema gestisce le transizioni in modo automatico e consente di regolare il bilanciamento tra le sorgenti in tempo reale tramite il GameHub dotato di schermo OLED e rotella di controllo, l'app Arctis su smartphone o il software Sonar su PC. Questo trasforma le Nova Pro Omni in qualcosa di più simile a un mixer audio portatile che a un semplice headset.

Per quanto riguarda la batteria, il sistema Infinite Power è lo stesso introdotto con le Nova Pro Wireless quattro anni fa, ma ulteriormente perfezionato. Nella confezione sono incluse due batterie intercambiabili, ciascuna con un'autonomia di circa 30 ore: mentre una è montata nelle cuffie, l'altra è in carica nella stazione base. Il risultato pratico è che non si rimane mai senza batteria. In mobilità è disponibile anche la ricarica via USB-C. Le batterie utilizzano lo standard NP45.3, il che significa che non è obbligatorio comprare quelle SteelSeries (circa 13 per due): si trovano equivalenti compatibili a prezzi analoghi ovunque.

Le Nova Pro Omni, poi, abbandonano l'estetica "gamer" in favore di un design sobrio e premium, indossabile anche fuori casa senza richiamare l'attenzione. I padiglioni sono più spessi e morbidi rispetto al predecessore Nova Pro Wireless, con un comfort migliorato nelle sessioni lunghe. Il GameHub fisico è un modulo separabile con schermo OLED che visualizza i livelli audio per singola sorgente e permette regolazioni rapide senza passare dallo smartphone. L'app Arctis gestisce ANC, trasparenza, equalizzazione del microfono, preset per oltre 200 giochi specifici e sintonizzazione live dell'audio, funzioni che sulle vecchie Nova Pro Wireless erano disponibili solo via PC.

Il confronto con Nova Pro Wireless

Chi possiede già le Nova Pro Wireless (ancora disponibili a un prezzo inferiore) deve considerare questi upgrade: microfono omnidirezionale vs. direzionale, app Arctis disponibile anche su console e Bluetooth (prima solo PC), OmniPlay a quattro sorgenti (vs. due sorgenti simultanee), ANC di nuova generazione, supporto LDAC, GameHub aggiornato e SKU unica (non più versione PlayStation e Xbox separate). Il prezzo passa da circa 380 a 399,99, circa 20 in più per un set di funzioni sensibilmente più grande.