SteelSeries Arctis Nova Pro Omni: le cuffie gaming che vogliono sostituire anche le Bose

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni: le cuffie gaming che vogliono sostituire anche le Bose

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni sono tra le cuffie wireless più ambiziose mai prodotte dal brand californiano: certificazione Hi-Res Wireless a 96kHz/24bit, ANC che batte il 40% del rumore in più rispetto alla concorrenza, microfono ClearCast Pro omnidirezionale che elimina il 96% del rumore di fondo, tecnologia OmniPlay per gestire fino a quattro sorgenti audio contemporaneamente e batteria infinita grazie al sistema a doppia cella intercambiabile. A 399,99 vogliono essere l'unico paio di cuffie che si possiede tra gaming, musica e chiamate

di pubblicata il , alle 16:01 nel canale Periferiche
SteelSeries
 

SteelSeries festeggia il suo 25° anniversario con quello che considera il prodotto audio più completo mai realizzato: le Arctis Nova Pro Omni, disponibili da oggi a 399,99. Non sono semplicemente il successore delle Nova Pro Wireless ma un salto di categoria, pensato per chi vuole smettere di tenere un headset gaming sul comodino e un paio di Bose o Sony in borsa, e usare un solo dispositivo per tutto.

Driver Hi-Res Wireless: certificazione JAS

Il punto di partenza è il suono. Le Arctis Nova Pro Omni montano driver magnetici al neodimio da 40 mm progettati su misura, con una gamma di frequenza che si estende da 10 Hz a 40.000 Hz, ben oltre il limite dell'udito umano (20 kHz), ma necessaria per ottenere la certificazione Hi-Res Wireless della Japanese Audio Society (JAS). La trasmissione avviene a 96 kHz/24 bit sia su 2,4 GHz che via Bluetooth, con supporto LDAC per gli utenti Android che vogliono sfruttare la massima qualità audio in mobilità senza adattatore. Il risultato dichiarato è un'esperienza comparabile a cuffie audiofile cablate di fascia alta, all'interno di un confronto ardito, ma supportato dalla certificazione indipendente.

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

ANC: il migliore nel gaming, dati alla mano

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è testata da laboratorio indipendente e blocca fino al 40% di rumore di fondo in più rispetto alla concorrenza. Il dato è rilevante perché l'ANC dei prodotti consumer come Bose e Sony è fisicamente cucita nei padiglioni, il che garantisce un'aderenza migliore all'architettura dell'auricolare. SteelSeries, invece, sceglie padiglioni removibili e sostituibili: una scelta che riduce leggermente l'efficacia teorica dell'ANC rispetto ai top consumer, ma garantisce che le cuffie durino nel tempo. Quando i padiglioni si rovinano si cambiano con una spesa minima, senza dover comprare un nuovo headset da 400 euro.

Microfono ClearCast Pro: qualità broadcast

Il microfono omnidirezionale ClearCast Pro da cui deriva il nome "Omni" è un upgrade significativo rispetto al predecessore Nova Pro Wireless, che montava un microfono direzionale standard. La tecnologia di cancellazione del rumore basata su IA elimina fino al 96% del rumore di fondo, un valore 30 volte superiore rispetto ad altre cuffie gaming secondo i test interni. Ma c'è di più: le Nova Pro Omni integrano anche un microfono pinhole sul padiglione, il che consente di usarle senza boom mic in pubblico o in mobilità, con il sistema che commuta automaticamente tra i due microfoni in base al contesto d'uso. Una differenza concreta per chi usa le cuffie non solo per giocare.

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

La funzione più innovativa è OmniPlay, che consente di connettere fino a cinque dispositivi e mixare fino a quattro sorgenti audio in simultanea. Lo scenario tipico: PlayStation in 2,4 GHz per il gioco, PC via USB-C per Discord, smartphone via Bluetooth per la musica o le chiamate, tutto contemporaneamente nelle stesse cuffie. Il sistema gestisce le transizioni in modo automatico e consente di regolare il bilanciamento tra le sorgenti in tempo reale tramite il GameHub dotato di schermo OLED e rotella di controllo, l'app Arctis su smartphone o il software Sonar su PC. Questo trasforma le Nova Pro Omni in qualcosa di più simile a un mixer audio portatile che a un semplice headset.

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

Per quanto riguarda la batteria, il sistema Infinite Power è lo stesso introdotto con le Nova Pro Wireless quattro anni fa, ma ulteriormente perfezionato. Nella confezione sono incluse due batterie intercambiabili, ciascuna con un'autonomia di circa 30 ore: mentre una è montata nelle cuffie, l'altra è in carica nella stazione base. Il risultato pratico è che non si rimane mai senza batteria. In mobilità è disponibile anche la ricarica via USB-C. Le batterie utilizzano lo standard NP45.3, il che significa che non è obbligatorio comprare quelle SteelSeries (circa 13 per due): si trovano equivalenti compatibili a prezzi analoghi ovunque.

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

Le Nova Pro Omni, poi, abbandonano l'estetica "gamer" in favore di un design sobrio e premium, indossabile anche fuori casa senza richiamare l'attenzione. I padiglioni sono più spessi e morbidi rispetto al predecessore Nova Pro Wireless, con un comfort migliorato nelle sessioni lunghe. Il GameHub fisico è un modulo separabile con schermo OLED che visualizza i livelli audio per singola sorgente e permette regolazioni rapide senza passare dallo smartphone. L'app Arctis gestisce ANC, trasparenza, equalizzazione del microfono, preset per oltre 200 giochi specifici e sintonizzazione live dell'audio, funzioni che sulle vecchie Nova Pro Wireless erano disponibili solo via PC.

SteelSeries Arctis Nova Pro Omni

Il confronto con Nova Pro Wireless

Chi possiede già le Nova Pro Wireless (ancora disponibili a un prezzo inferiore) deve considerare questi upgrade: microfono omnidirezionale vs. direzionale, app Arctis disponibile anche su console e Bluetooth (prima solo PC), OmniPlay a quattro sorgenti (vs. due sorgenti simultanee), ANC di nuova generazione, supporto LDAC, GameHub aggiornato e SKU unica (non più versione PlayStation e Xbox separate). Il prezzo passa da circa 380 a 399,99, circa 20 in più per un set di funzioni sensibilmente più grande.

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