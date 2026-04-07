SteelSeries Aerox 3 Wireless Gen 2: nuovo mouse gaming a 4000 Hz per l'anniversario del brand

Per il 25° anniversario del brand, SteelSeries rilancia con un mouse ultraleggero da 68 grammi, polling rate 4K e fino a 200 ore di batteria. E arrivano nuovi tappetini QcK Heavy in tre colori

SteelSeries ha annunciato oggi il lancio della nuova serie Aerox 3 Wireless Gen 2, mouse da gaming wireless di nuova generazione che punta tutto sulla reattività estrema grazie a un polling rate di 4000 Hz (4K).

Il lancio arriva in un momento simbolico per il brand californiano, che quest'anno celebra il suo 25° anniversario. L'Aerox 3 Wireless Gen 2 è l'erede diretto dei mouse Aerox ultraleggeri originali, lanciati nel 2020 e diventati rapidamente un punto di riferimento per i giocatori professionisti. Rispetto alla generazione precedente, il nuovo modello porta con sé miglioramenti sostanziali in ogni area: velocità, precisione, durata della batteria e robustezza costruttiva.

Specifiche tecniche da esports

Alla base del mouse troviamo il sensore ottico TrueMove 26K, capace di garantire un tracciamento reale 1-a-1 senza accelerazione o smoothing artificiale. La latenza dei click è di soli 1,2 ms, un valore che si traduce in un vantaggio concreto nei giochi dove ogni millisecondo conta, come Fortnite, Valorant o Counter-Strike. Gli switch meccanici sono certificati per resistere a 80 milioni di clic, una garanzia di longevità non comune in questa fascia di prezzo.

Il design rimane fedele alla filosofia ultraleggera della serie, con un peso di soli 68 grammi. SteelSeries ha integrato la tecnologia proprietaria AquaBarrier, che protegge l'elettronica interna da polvere, sudore e schizzi d'acqua, un dettaglio tutt'altro che secondario per chi passa ore alla scrivania. L'illuminazione RGB personalizzabile e la configurazione completa tramite il software SteelSeries GG completano il quadro. La batteria, infine, arriva fino a 200 ore di autonomia: un primato assoluto per un mouse wireless di questa categoria.

Nuovi tappetini QcK Heavy per abbinare la postazione

In occasione del lancio, SteelSeries ha ampliato anche la gamma dei tappetini QcK Heavy con tre nuove colorazioni: Black, White e Magenta. Questi tappetini sono progettati per abbinarsi cromaticamente non solo all'Aerox 3 Wireless Gen 2, ma anche alle cuffie Arctis Nova 7 Gen 2, per chi vuole una postazione coordinata. La base in gomma densa e la superficie in tessuto micro-intrecciato garantiscono stabilità e un tracciamento ottimale, caratteristiche che hanno reso i QcK il tappetino preferito dei professionisti degli esports di tutto il mondo.

Aerox 3 Wireless Gen 2 e i tappetini QcK Heavy sono disponibili da oggi.