Speciale visori VR: sicuramente Meta Quest 2 e 3, ma ecco come sfruttare le offerte per PICO 4, HTC VIVE Pro 2 e Vive XR Elite

Durante le Offerte di Primavera Amazon (ora terminate), è sceso da 299 a 249 euro il richiestissimo Meta Quest 2, ancora punto di riferimento nel segmento della VR nonostante l'uscita di Meta Quest 3. E ancora adesso il prezzo è rimasto quello! Il visore è sufficientemente preciso e prestazionale da rendere godibile qualsiasi tipo di esperienza, da quelle di gioco a quelle didattiche e professionali. Non richiede l'uso di un PC per l'elaborazione delle immagini ma, all'occorrenza, può lavorare congiuntamente a un PC.

È ora disponibile su Amazon anche il nuovo Meta Quest 3, con prestazioni di altissimo livello e una potenza di elaborazione maggiore rispetto a Quest 2, e con un range di volume più potente del 40%, nitidezza del suono e prestazioni dei bassi migliorate. Inoltre, con 2064 x 2208 pixel per occhio, la risoluzione è migliore del 30% rispetto a Meta Quest 2, per offrire una chiarezza senza pari e una grafica realistica.

In alternativa, ora è in offerta anche PICO 4. Gli schermi LCD di questo visore offrono una risoluzione di 2160 x 2160 pixel per occhio, mentre il refresh rate è di 90 Hz, contro i 120 Hz di Meta Quest 3. Compatto e leggero, PICO 4 pesa solo 295 gr al netto della fascetta, rendendolo il visore VR più leggero mai realizzato da PICO. La notevole leggerezza è stata ottenuta grazie all’integrazione di lenti più piccole e leggere nelle Pancake Optics, riducendo lo spessore della custodia a soli 35,8 mm.

Saliamo di specifiche con HTC VIVE Pro 2, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione. Anch'esso in offerta e disponibile su Amazon nella versione solo visore o in quella comprensiva di stazioni base. Queste ultime tracciano con precisione i movimenti nello spazio fino a un livello sub-millimetrico e sono indispensabili per il funzionamento del visore, che deve essere a sua volta connesso al PC. Quindi, la versione senza stazioni è indirizzata a chi già le dispone. VIVE Pro 2 offre una risoluzione maggiore rispetto ai visori di cui abbiamo parlato, precisamente di 4896 x 2448 pixel, campo visivo di 120° e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Cambiamo leggermente focus con l'ottimo e recentemente rivelato VIVE XR Elite. Un dispositivo molto interessante perché in questo caso parliamo di esperienza XR (realtà estesa). Questo dispositivo compatto e versatile si trasforma da headset XR all-in-one in un paio di occhiali immersivi portatili, offrendo una soluzione versatile per gli appassionati di tecnologia. La parte posteriore, infatti, si può staccare per trasformare il dispositivo in comodissimi occhiali XR portatili. Inoltre, con supporto al Wi-Fi 6E può godere anche della capacità di elaborazione del PC e la trasmissione dei dati via wireless. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il VIVE XR Elite offre una performance grafica robusta e una risoluzione elevata, fornendo una qualità visiva vivida e dettagliata grazie alla sua capacità di video passthrough ad alta risoluzione. Il VIVE XR Elite vanta una risoluzione di 1920 x 1920 pixel per occhio, con un totale di 3840 x 1920 pixel combinati. La sua tecnologia di tracciamento 6DoF (six degrees of freedom) consente un'esperienza di gioco immersiva e reattiva, con uno spazio di gioco consigliato fino a 10 x 10 metri. Inoltre, vanta un tasso di aggiornamento di 90 Hz e un campo visivo fino a 110 gradi.