Speciale scrivanie gaming: come approfittare della Amazon Gaming Week per migliorare postura e comfort al PC

Soprattutto per chi è abituato a passare molte ore al PC possedere la scrivania giusta è fondamentale. Se la seduta è corretta, infatti, si riesce a rimanere più a lungo davanti al monitor senza l'insorgere di problemi posturali e dolori fisici. Eventuali sedute sbagliate, infatti, si riflettono anche sulla postura che si mantiene quando non si è seduti: tutti problemi che possono diventare enormi e che gli utilizzatori di PC incalliti conoscono bene.

Disporre di una scrivania sufficientemente solida, e soprattutto modulare in modo da poter essere posizionata all'altezza giusta per una seduta confortevole è determinante. Si stima, infatti, che l'altezza ottimale della scrivania sia a 70-76 cm dal pavimento. Se non lo avete fatto, dunque, misurate il prima possibile e accertatevi che la vostra scrivania rispetti i requisiti.

Sia che si rimanga al PC per molto tempo per gioco, per studio o per lavoro, la scrivania acquisisce quindi un ruolo determinante, ancor più della sedia. Con la Amazon Gaming Week in corso ci sono varie opportunità per dotarsi della scrivania giusta, ecco le migliori in funzione delle disponibilità economiche.

I maggiori ribassi di prezzo

Occhio a questi super ribassi di prezzo : partiamo da una soluzione molto economica, con coupon che riduce ulteriormente il prezzo, alle scrivanie più elaborate con doppio motore elettrico per poter regolare l'altezza nel range che va da 74 a 122 cm. Il movimento è molto silenzioso, a meno di 50 dB e gli ostacoli di rilevamento anticollisione intelligente fermano automaticamente il meccanismo in caso di necessità. Il pannello di controllo ha un display digitale e una porta di ricarica USB, mentre l'illuminazione RGB ricrea l'atmosfera soffusa indispensabile dal punto di vista mentale.

Scrivanie gaming economiche ma affidabili

Queste costano particolarmente poco per effetto della Amazon Gaming Week, ma rispettano i requisiti che abbiamo detto, offrono un'altezza ideale, sono solide e hanno illuminazione RGB.

DRIFT GAMING

DRIFT GAMING è un marchio molto apprezzato dagli appassionati, soprattutto per le sue sedie. Ma anche le scrivanie che mette in offerta per la Amazon Gaming Week sono parecchio interessanti.

Chiudiamo con un'altra soluzione particolarmente completa, dotata di regolazione in altezza e design ergonomico e accattivante. Con una forma di ala, infatti, la scrivania offre un comodo supporto per l'addome e le braccia, alleviando l'affaticamento.

Qui tutte le offerte della Amazon Gaming Week