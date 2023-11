Speciale monitor in offerta su Amazon: Samsung Odyssey da 27" 165Hz 2560x1440 pixel a meno di 280 euro e molti altri

È un periodo in cui i monitor costano particolarmente poco su Amazon. Se volete fare un upgrade della vostra postazione, quindi, potrebbe essere il momento adatto, anche perché ci sono sconti su praticamente tutte le fasce di prezzo. Un'occasione più unica che rara è quella che corrisponde a questo Samsung Odyssey G5, che normalmente costa 369€ .

Un prezzo notevole per un pannello con risoluzione di 2560x1440 pixel (WQHD), con tecnologia IPS, rapporto d'aspetto16:9, supporto ad HDR 10 e frequenza di aggiornamento di 165 Hz. È reattivo grazie a un tempo di risposta di 1 ms (GtG), con supporto a FreeSync Premium e G-Sync.

Ma non è l'unico monitor in offerta...

I Samsung Odyssey sono sempre una garanzia per i giocatori, e i ribassi oggi sono notevoli. Oltre al G5 che prima abbiamo visto, è ottimo il prezzo di questo splendido top di gamma Odyssey G9, capace di offrire ai giocatori tutto ciò che loro desiderano, come un pannello con rapporto d'aspetto di 32:9 da 49", la risoluzione di 5120x1440 pixel (Dual QHD) e frequenza di aggiornamento da 240 Hz.

E anche l'Odyssey G6 ha ora un prezzo sensibilmente più basso rispetto alla media, con il suo pannello con diagonale di 32'', risoluzione di 2560x1440 pixel (WQHD), certificazione HDR600, tecnologia VA e frequenza di aggiornamento di 240Hz.

Monitor a meno di 100 euro

Se volete spendere pochissimo , ma comunque disporre di pannelli di ottima qualità, ecco le migliori offerte sotto i 100 euro.

Se dobbiamo indicare un altro marchio di assoluta qualità a parte Odyssey, sicuramente parleremmo di BenQ Mobiuz, e questo 165hz, 1ms ora costa molto meno rispetto al solito. Ma anche questo LG UltraGear 24 pollici a 149,99€ è molto interessante.

In particolare, questo Mobiuz è un monitor da gaming VA con frequenza di aggiornamento a 165Hz e tempo di risposta di 1ms, risoluzione 1920x1080 pixel e AMD FreeSync Premium per un gameplay fluido. Comprende anche le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ ottimizzano la qualità dell’immagine per una giocabilità migliorata. Inoltre, ha una base stabile e poco ingombrante, con un'estetica non troppo aggressiva ed efficace.