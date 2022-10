Speciale monitor gaming (e non): le offerte da non perdere di Samsung, BenQ e MSI

I monitor gaming Odyssey sono molto apprezzati dai giocatori, perché affidabili e dalle buone prestazioni, a seconda della fascia di prezzo. Questi modelli oggi sono in offerta a prezzi che non si vedevano da tempo. Il monitor gaming Samsung Odyssey G3 costa solo 169€, prezzo più basso di sempre! 24" flat, 144Hz, 1920x1080 pixel. Super prezzo anche per l'Odyssey G5 curvo (1000R, quindi un buon raggio di curvatura), risoluzione WQHD 2K e ancora 144 Hz e pannello VA (come nel caso precedente). L'Odyssey G7 è invece il punto di riferimento per il 4K: notate che un monitor con queste caratteristiche raramente si trova a questo prezzo.

Questo è più tradizionale, risoluzione 4K UHD, AMD FreeSync e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Con il brand Smart Monitor, Samsung identifica una serie di interessanti display "tutto fare" destinati a chi desidera un prodotto che consenta non solo di lavorare e studiare, ma anche vedere film e serie TV facilmente grazie alla versatilità del sistema operativo Tizen. Disponibile in due versioni, M7 (32 pollici 4K) e M5 (32, 27 pollici Full HD), Smart Monitor è pensato per rispondere alle nuove esigenze legate alla pandemia e per questo è stato dotato di ampia connettività per PC e smartphone, accesso remoto e Smart Hub, una funzionalità simile a quella presente sulle Smart TV.

Non sono da meno i monitori del brand BenQ Mobiuz, espressamente indirizzato ai giocatori. Per rapporto caratteristiche/prezzo la migliore soluzione è in questo caso l'EX2710R, che fino a pochissimo tempo fa costava molto di più. Si tratta di un 27 pollici a risoluzione 2K e refresh rate di 165 Hz. Pannello VA e raggio di curvatura di 1000R (qui la recensione). Ma anche in casa Mobiuz abbiamo offerte di vario tipo, dal 21:9 curvo al 4K.

. Sono molto belli, in particolare,(difficile trovare un 165 Hz a questo prezzo) e, con pannello curvo da 1000R, 165 Hz, grande, 32 pollici e risoluzione 1920x1080 pixel.