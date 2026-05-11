Sony INZONE H9 II a 248,39 su Amazon: le cuffie gaming con driver WH-1000XM6 e 30 ore di autonomia toccano il minimo storico

Le Sony INZONE H9 II scendono su Amazon a 248,39 nella colorazione White, rispetto al prezzo di listino di 349. Driver da 30 mm mutuati dalle WH-1000XM6, ANC avanzato, audio spaziale a 360° con surround 7.1 virtuale, microfono rimovibile con AI noise reduction, connettività wireless 2.4 GHz + Bluetooth 5.3 + jack 3.5 mm e peso di soli 260g. Sviluppate in collaborazione con Fnatic, sono tra le cuffie gaming wireless più complete attualmente sul mercato

Le Sony INZONE H9 II sono oggi disponibili su Amazon a 248,39 nella colorazione White, con uno sconto superiore al 28% rispetto al prezzo di listino ufficiale di 349. Si tratta del prezzo più competitivo mai registrato per questo headset gaming wireless premium, sviluppato da Sony in collaborazione con il team esports Fnatic per ottimizzare la risposta audio nelle situazioni di gioco competitivo ad alto livello.

La particolarità del progetto è l'adozione dei driver da 30 mm in neodimio, gli stessi componenti che equipaggiano le pluripremiate cuffie consumer WH-1000XM6 di Sony. Nonostante il diametro contenuto rispetto ai classici 50 mm del mercato gaming, la risposta in frequenza spazia da 5 Hz a 20.000 Hz con una qualità di risoluzione del dettaglio superiore alla media di categoria. L'equalizzazione di default, calibrata insieme ai pro di Fnatic, enfatizza medi e alti per la massima chiarezza spaziale negli sparatutto competitivi, con la percezione della direzione e distanza del nemico definita come "quasi chirurgica" nelle recensioni.

La connettività opera su tre canali distinti: dongle USB-C a 2.4 GHz a bassissima latenza per PC e PlayStation, Bluetooth 5.3 con supporto LE Audio per smartphone e dispositivi mobili, e jack da 3,5 mm per la modalità cablata passiva compatibile con pad Xbox e handheld come Steam Deck. Le cuffie supportano la connessione simultanea su due sorgenti wireless: questo consente di ricevere chiamate dallo smartphone senza interrompere l'audio di gioco dalla PlayStation o dal PC.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) si posiziona ai vertici assoluti della categoria gaming grazie a un sistema di microfoni interni ed esterni che filtra le frequenze più disturbanti durante le sessioni intense. È presente anche la modalità Trasparenza per restare vigili sull'ambiente circostante senza togliere le cuffie. L'autonomia raggiunge le 30 ore con ANC attivo e fino a 48 ore con ANC disattivato, con ricarica rapida via USB-C che garantisce 3 ore di autonomia extra con soli 5 minuti di carica.

L'audio spaziale a 360°, inoltre, genera un surround virtuale a 7.1 canali personalizzabile in base alla forma dell'orecchio tramite foto scattata dallo smartphone, con elaborazione proprietaria Sony per migliorare la percezione della verticalità del suono. Il microfono cardioide rimovibile con asta lunga e flessibile integra la riduzione del rumore basata su AI che riesce a filtrare click di tastiere meccaniche e rumori di ventilatori per mantenere la voce sempre in primo piano durante le comunicazioni vocali.

Il peso di soli 260 grammi senza microfono rende le H9 II competitive persino con headset cablati privi di batteria. I padiglioni combinano tessuto traspirante a contatto con la pelle e pelle sintetica sui bordi per sigillare l'audio, con imbottitura in memory foam che distribuisce uniformemente la pressione anche per chi indossa occhiali. Il sistema di regolazione dell'archetto ispirato alle calzature tecniche elimina il classico allentamento con un meccanismo a scorrimento su fascia intrecciata.

Scheda tecnica Sony INZONE H9 II: