Sony entra nel Metaverso e lancia Mocopi: motion capture come per il cinema, ma a casa

Sony sta lanciando sul mercato un prodotto con caratteristiche decisamente innovative e indirizzato al Metaverso. Chiamato Mocopi, consiste in sei cinturini per il rilevamento del movimento da indossare su mani, piedi, schiena e testa. L'obiettivo del prodotto è quello di tracciare fedelmente i movimenti del corpo dell'utente per creare video o gestire avatar in tempo reale con app per il Metaverso come VRChat.

"Normalmente, realizzare un video con motion capture richiede attrezzature e operatori dedicati", si legge nel comunicato stampa diffuso da Sony. "Utilizzando il nostro algoritmo proprietario, 'Mocopi' realizza misurazioni del movimento altamente accurate con un numero limitato di sensori, liberando i VTuber [YouTuber virtuali] e i creator dai vincoli di tempo e luogo".

Sony ha già messo a disposizione degli sviluppatori un SDK che permette di importare i dati sui movimenti all'interno dell'app che accompagna Mocopi. La casa giapponese fornirà anche accesso alla piattaforma di sviluppo di Unity e all'app di animazione/mocap Autodesk MotionBuilder. L'obiettivo è facilitare il lavoro degli sviluppatori nello sviluppo di nuovi servizi in aree come il Metaverso e il fitness.

Nel video dimostrativo, Sony mostra come si indossano e si calibrano i cinturini con i sensori. Dopo, l'utente può ballare o eseguire altri movimenti veloci, e verificare come il proprio corpo venga riprodotto sullo schermo.

Mocopi è un prodotto decisamente ambizioso, rivolto non solamente a chi è interessato al Metaverso ma anche ai professionisti dell'animazione e a chi è coinvolto nell'universo della realizzazione di contenuti cinematografici. Per quanto riguarda il Giappone le prenotazioni inizieranno a metà dicembre 2022 e i dispositivi saranno in vendita alla fine Gennaio 2023, mentre si attendono ancora i dettagli per i mercati occidentali. Il dispositivo viene venduto al prezzo di 49.500 yen, che corrispondono a circa 345 euro.