Solo oggi due monitor Acer a prezzi assurdi, partono da 119: ecco quale scegliere per non sbagliare

Due monitor Acer, due filosofie diverse: il Nitro punta tutto su velocità e prezzo accessibile per il gamer competitivo, il Predator X34V3 offre invece immersione, qualità d'immagine top e spazio extra per produttività e sim-racing. In questo confronto spieghiamo quale scegliere in base alle esigenze, fermo restando che entrambi hanno oggi prezzi sensibilmente più bassi del solito

L'offerta di oggi mette di fronte due monitor Acer molto diversi tra loro, accomunati solo dalla frequenza di aggiornamento a 180 Hz ma pensati per esigenze quasi opposte.

Il Nitro è un 27 pollici Full HD con pannello VA, progettato per chi vuole fluidità estrema senza spendere cifre elevate. La combinazione di 180 Hz, tempo di risposta di 0,5 ms e tecnologia FreeSync Premium lo rende un monitor ideale per il gaming competitivo, soprattutto negli FPS dove reattività e pulizia dell'immagine fanno la differenza. La luminosità da 250 cd/m² e il supporto HDR10 offrono una resa visiva più che adeguata nella sua fascia di prezzo, mentre la presenza degli speaker integrati e del cavo HDMI incluso permette di usarlo immediatamente senza accessori aggiuntivi.

Di tutt'altra categoria è il Predator X34, un 34 pollici curvo con pannello MiniLED e risoluzione WQHD, capace di offrire un livello di immersione e qualità dell'immagine decisamente superiore. La certificazione HDR1000, unita alla retroilluminazione avanzata, restituisce picchi di luminosità elevati, contrasti più profondi e una gamma cromatica nettamente più ampia. La curvatura del pannello favorisce la visione periferica ed è particolarmente apprezzata in simulazioni di guida, giochi open-world e contenuti cinematografici. Grazie alla superficie ultrawide, questo monitor non si limita all'intrattenimento: permette di gestire più finestre contemporaneamente e rende il multitasking molto più naturale rispetto al classico formato 16:9.

La scelta tra i due modelli dipende in modo diretto dalle proprie abitudini. Chi vuole un monitor veloce, leggero da gestire anche con schede grafiche di fascia media e con un prezzo estremamente competitivo troverà nel Nitro una soluzione equilibrata e immediata. Chi invece desidera un display di fascia alta per sfruttare al massimo la propria GPU, ottenere un impatto visivo superiore e ampliare lo spazio di lavoro troverà nel Predator X34 un investimento che cambia radicalmente lesperienza d'uso, sia nei giochi sia nelle attività creative.

In entrambi i casi, si tratta di offerte molto aggressive per la categoria: una buona occasione per rinnovare il setup scegliendo tra prestazioni pure o immersione totale.