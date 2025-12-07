Solo oggi due monitor Acer a prezzi assurdi, partono da 119: ecco quale scegliere per non sbagliare
di Redazione pubblicata il 07 Dicembre 2025, alle 09:15
L'offerta di oggi mette di fronte due monitor Acer molto diversi tra loro, accomunati solo dalla frequenza di aggiornamento a 180 Hz ma pensati per esigenze quasi opposte.
Il Nitro è un 27 pollici Full HD con pannello VA, progettato per chi vuole fluidità estrema senza spendere cifre elevate. La combinazione di 180 Hz, tempo di risposta di 0,5 ms e tecnologia FreeSync Premium lo rende un monitor ideale per il gaming competitivo, soprattutto negli FPS dove reattività e pulizia dell'immagine fanno la differenza. La luminosità da 250 cd/m² e il supporto HDR10 offrono una resa visiva più che adeguata nella sua fascia di prezzo, mentre la presenza degli speaker integrati e del cavo HDMI incluso permette di usarlo immediatamente senza accessori aggiuntivi.
Di tutt'altra categoria è il Predator X34, un 34 pollici curvo con pannello MiniLED e risoluzione WQHD, capace di offrire un livello di immersione e qualità dell'immagine decisamente superiore. La certificazione HDR1000, unita alla retroilluminazione avanzata, restituisce picchi di luminosità elevati, contrasti più profondi e una gamma cromatica nettamente più ampia. La curvatura del pannello favorisce la visione periferica ed è particolarmente apprezzata in simulazioni di guida, giochi open-world e contenuti cinematografici. Grazie alla superficie ultrawide, questo monitor non si limita all'intrattenimento: permette di gestire più finestre contemporaneamente e rende il multitasking molto più naturale rispetto al classico formato 16:9.
La scelta tra i due modelli dipende in modo diretto dalle proprie abitudini. Chi vuole un monitor veloce, leggero da gestire anche con schede grafiche di fascia media e con un prezzo estremamente competitivo troverà nel Nitro una soluzione equilibrata e immediata. Chi invece desidera un display di fascia alta per sfruttare al massimo la propria GPU, ottenere un impatto visivo superiore e ampliare lo spazio di lavoro troverà nel Predator X34 un investimento che cambia radicalmente lesperienza d'uso, sia nei giochi sia nelle attività creative.
In entrambi i casi, si tratta di offerte molto aggressive per la categoria: una buona occasione per rinnovare il setup scegliendo tra prestazioni pure o immersione totale.