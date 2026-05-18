SCUF Omega: nuovo controller PS5 super personalizzabile, ma senza vibrazione

Il nuovo gamepad di SCUF punta tutto su leggerezza, modularità e prestazioni competitive, con quattro paddle, trigger meccanici Omron e unapp dedicata per la personalizzazione avanzata. Manca però la vibrazione, una rinuncia che per molti utenti potrebbe pesare più del previsto

SCUF Omega nasce con un obiettivo molto chiaro: offrire ai giocatori PlayStation 5 un controller pensato per la competizione, capace di adattarsi in profondità allo stile di gioco di chi lo usa. È un prodotto che mette al centro la reattività, la modularità e il controllo, con una dotazione tecnica ricchissima e una personalizzazione che riguarda sia l'hardware sia il software. La sua natura, però, lo colloca in una fascia molto specifica del mercato: quella di chi è disposto a rinunciare ad alcune caratteristiche tipiche dei controller tradizionali, in cambio di un'impostazione più orientata alla performance pura.

La prima impressione è quella di un gamepad molto leggero e maneggevole, pensato per ridurre la fatica durante le sessioni più lunghe e per favorire movimenti rapidi e precisi. Questo aspetto, unito alla struttura modulare e alla possibilità di cambiare diversi elementi fisici, lo rende immediatamente diverso da un DualSense standard. SCUF non cerca di replicare l'esperienza classica di PS5, ma di proporre una soluzione più vicina alle esigenze di chi gioca soprattutto a shooter, sportivi e titoli competitivi in generale.

Una volta installato il prodotto e lanciato un gioco, infatti, arriva la prima sorpresa. Non c'è la vibrazione. Controllo sulla pagina ufficiale e mi rendo conto che non solo è confermata questa assenza, ma viene anche considerata una feature. SCUF è un marchio apiamente noto agli appassionati di periferiche di gioco, per la sua dedizione al settore e per la capacità di fornire dispositivi assolutamente corrispondenti in ogni loro parte alle esigenze dei giocatori. Non fa niente per caso, in altri termini. E qui ha voluto rimuovere i motori addetti agli effetti di vibrazione proprio per assicurare le caratteristiche di leggerezza e reattività accennate prima. SCUF Omega diventa, pertanto, un prodotto destinato a specifici giocatori, che prediligono la precisione al coinvolgimento, gli shooter ai giochi di guida.

Il progetto parte dalla licenza ufficiale per PlayStation 5, sviluppata in collaborazione con Sony Interactive Entertainment, ma si spinge molto oltre il concetto di controller stock. Omega è compatibile anche con PC, iOS e Android, e offre una connettività tri-mode che comprende il collegamento wireless a 2,4 GHz tramite dongle, l'uso cablato via USB-C e il Bluetooth dedicato ai dispositivi mobili. Sul fronte PC, il controller supporta anche un polling rate a 1000 Hz sia in modalità wireless sia cablata, un dato che lo rende particolarmente interessante per chi cerca una risposta rapida e stabile anche in ambito competitivo su desktop.

Uno dei punti più forti dello SCUF Omega è la personalizzazione fisica. Il controller mette a disposizione quattro paddle posteriori completamente rimappabili, con quelli interni removibili se si preferisce una configurazione più essenziale. A questi si aggiungono due pulsanti laterali, anch'essi rimovibili o disattivabili via software, che incrementano ulteriormente il numero di input disponibili senza costringere il giocatore a spostare i pollici dagli stick analogici. In pratica, l'obiettivo è chiaro: mantenere sempre il controllo dei movimenti principali e, allo stesso tempo, ridurre i tempi di reazione grazie a comandi aggiuntivi posizionati in modo ergonomico. Il risultato è un controller con possibilità di interazione distribuite praticamente su ogni punto della superficie.

La personalizzazione non si ferma qui. Omega integra anche cinque tasti G-Key collocati nella parte inferiore del controller, pensati per gestire funzioni rapide come il volume, il mute del microfono e altre azioni programmabili. Gli effetti di illuminazione evidenziano in maniera particolare questi pulsanti. In modalità PlayStation, alcune di queste funzioni restano fisse, mentre in modalità PC tutte le cinque G-Keys diventano completamente rimappabili. Questo significa che il controller può essere configurato in modo molto diverso a seconda dell'ambiente d'uso, con un livello di flessibilità che va oltre quello dei pad tradizionali.

Un altro elemento distintivo è il sistema di trigger regolabili con switch meccanici Omron. Gli Instant Triggers permettono di passare a un comportamento simile al clic di un mouse, con un'attivazione più secca e immediata, ideale per gli sparatutto in prima persona. Quando invece si desidera una corsa completa, utile ad esempio nei giochi di guida o in titoli che richiedono maggiore gradualità nell'input, è possibile tornare alla modalità standard. Questa doppia identità rende Omega molto versatile, ma conferma anche la sua vocazione competitiva: non è un controller pensato per fare tutto in modo "neutro", bensì per adattarsi con precisione al contesto di gioco.

Il lato più interessante per chi ama configurare ogni dettaglio è la presenza della SCUF App, disponibile su iOS e Android. Attraverso l'app si possono gestire più profili, regolare sensibilità e deadzone, modificare le curve di risposta di stick e trigger, scegliere il comportamento degli stick, controllare la calibrazione, verificare il livello della batteria e aggiornare il firmware. Su PC si aggiunge anche la possibilità di personalizzare l'illuminazione RGB. È un livello di controllo notevole, che permette di passare da una configurazione all'altra in base al gioco o al proprio stile, senza dover agire manualmente ogni volta su ogni singolo elemento. Un livello di personalizzazione a cui, peraltro, gli utenti delle periferiche SCUF sono abituati.

Anche la dotazione costruttiva contribuisce a rafforzare l'identità del prodotto. La faceplate magnetica rimovibile consente di accedere rapidamente agli elementi interni e di sostituire componenti come il touch pad, gli stick analogici, gli anelli anti-frizione e il D-Pad. I pulsanti frontali, compresi quelli direzionali, sono individualmente intercambiabili, così come il D-Pad meccanico, che può essere sostituito nei suoi singoli segmenti. Nel complesso, ci sono 18 componenti intercambiabili, un numero che chiarisce bene il grado di modularità raggiunto da Omega. La faceplate si rimuove facilmente con una piccola pressione, e questo vale anche per tutti i componenti interni, con elementi magnetici che consentono di incastrarli con facilità negli alloggiamenti opportuni. In questo modo è molto facile la loro rimozione, ma anche l'installazione, all'interno di un sistema che preserva integralmente la funzionalità originale della periferica.

La confezione rispecchia questa impostazione orientata alla personalizzazione e alla competizione. Oltre al controller, sono inclusi il dongle USB per la connessione wireless, un cavo USB-C intrecciato, tre grip aggiuntivi per gli stick, piastre di copertura per i pulsanti laterali, piastre di copertura per i paddle interni e il tournament cable lock, cioè il blocco che impedisce al cavo di scollegarsi accidentalmente durante il gioco cablato. Sono accessori che non hanno una funzione estetica marginale, ma servono davvero a rendere il controller pronto per scenari diversi, dal salotto alle partite più tirate.

Dal punto di vista delle specifiche, SCUF Omega supporta PS5, PC con Windows 10 e 11, iOS e Android. La batteria arriva fino a 17 ore di utilizzo attivo, un dato che lo colloca su un livello più che buono per un controller wireless ricco di funzioni. La garanzia è limitata a un anno e il prezzo di partenza indicato dal produttore è di 239,99 euro, una cifra che lo posiziona chiaramente nella fascia alta del mercato. Non si tratta quindi di un pad pensato per un acquisto impulsivo, ma di un prodotto da valutare in base a esigenze molto specifiche.

Nei giochi competitivi, e in particolare negli FPS, Omega mostra il suo carattere più convincente. I paddle posteriori consentono di saltare, ricaricare, cambiare arma o usare abilità senza togliere i pollici dagli stick, mentre i trigger istantanei accorciano in modo netto il tempo di input. Anche gli stick TMR Endurance contribuiscono a dare una sensazione di controllo solida e durevole, con un approccio che punta a contenere l'usura e mantenere la precisione nel tempo. Si tratta di stick che, a detta di SCUF, sono progettati per durare nel tempo: ed effettivamente appaiono solidi e molto stabili, anche nel caso di rimozione e seconda installazione. La scelta tra stick corti, alti concavi o alti bombati aiuta a rifinire ulteriormente il feeling in mano, a seconda che si cerchi più precisione o più rapidità nei movimenti.

La leggerezza, però, è un'arma a doppio taglio. Da un lato rende il controller estremamente comodo da manovrare e meno affaticante nelle sessioni lunghe; dall'altro può far percepire il prodotto come meno "presente" rispetto a un controller più pesante e più ricco di feedback fisico. Questo diventa ancora più evidente se si considera l'assenza della vibrazione e del feedback aptico, una mancanza che può incidere parecchio sull'esperienza per chi gioca spesso titoli single-player, narrativi o comunque costruiti anche attorno alla restituzione tattile del DualSense, così come per i giochi di guida dove il force feedback è fondamentale per avere una percezione di ciò che sta succedendo all'auto. Per alcuni utenti l'assenza degli effetti di vibrazione sarà una rinuncia accettabile, per altri sarà invece il principale motivo per guardare altrove.

Ed è proprio qui che si definisce con chiarezza il pubblico di SCUF Omega. Questo non è un controller pensato per sostituire in modo universale il gamepad ufficiale di Sony, ma per offrire un'alternativa superiore sotto il profilo competitivo e della personalizzazione. Chi gioca soprattutto online, vuole ridurre i tempi di risposta e apprezza la possibilità di modellare il controller intorno alle proprie abitudini troverà in Omega un alleato molto forte. Chi invece dà priorità all'immersione, ai feedback aptici e a un'esperienza più "console-centrica" potrebbe percepirne i compromessi come troppo pesanti.

In conclusione, SCUF Omega è un controller molto centrato sul suo obiettivo: offrire il massimo controllo possibile a chi gioca in modo competitivo. È leggero, estremamente personalizzabile, ricco di opzioni software e hardware, ben accessoriato e costruito con una logica chiaramente orientata alle prestazioni. Al tempo stesso, l'assenza della vibrazione e del feedback aptico resta un limite reale, soprattutto considerando quanto queste funzioni siano diventate parte integrante dell'identità dei controller moderni. Se l'obiettivo è giocare meglio e con prestazioni superiori, Omega ha molte carte da giocare; se invece si cerca anche immersione e sensazioni tattili, il compromesso potrebbe non valere la spesa.