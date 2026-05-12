SCUF Omega è ufficiale: nuovo controller PS5 con switch meccanici Omron e polling a 1K

SCUF Gaming ha presentato oggi SCUF Omega, il suo nuovo controller pro con licenza ufficiale per PS5. Ecco tutte le specifiche, le funzionalità e i dettagli sul prezzo

SCUF Gaming ha presentato oggi SCUF Omega, il nuovo controller ad alte prestazioni con licenza ufficiale PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Sviluppato da zero sulla base di 15 anni di esperienza nel gaming competitivo e in collaborazione con gamer professionisti, Omega è compatibile anche con PC, Mac, iOS e Android ed è già disponibile a livello globale a partire da oggi.

Switch meccanici Omron e polling a 1K

Sul fronte tecnico, SCUF Omega monta switch meccanici Omron su trigger, D-Pad e pulsanti d'azione istantanei, per garantire un'attivazione più rapida e una risposta precisa e costante, con una sensazione simile a quella del click di un mouse. Il polling rate da 1K è disponibile sia in modalità wireless che via cavo, quest'ultima esclusivamente su PC e riduce la latenza di comunicazione tra controller e dispositivo.

Uno degli elementi tecnici più rilevanti è la presenza dei thumbstick Endurance TMR (Tunnel Magnetoresistance), una tecnologia che offre la stessa sensazione dei thumbstick analogici tradizionali ma con una resistenza all'usura molto superiore. Per i giocatori che accumulano centinaia di ore di gioco, questo si traduce in un controllo preciso e costante anche dopo un uso intensivo, senza il drift che affligge i controller convenzionali nel lungo periodo.

SCUF Omega integra, poi, 11 input aggiuntivi personalizzabili in corrispondenza di paddle posteriori, pulsanti d'azione laterali e tasti G, tutti rimappabili per adattare il controller al proprio stile di gioco e ottenere reazioni più rapide nelle situazioni competitive. Tutta la gestione della personalizzazione avviene tramite l'app mobile SCUF, disponibile su iOS e Android, che consente di modificare in tempo reale quasi tutti gli input, impostare una deadzone reale dello 0% e regolare le curve di risposta di trigger e thumbstick direttamente dallo smartphone, senza dover interrompere la sessione di gioco.

Inoltre, SCUF ha ripensato completamente l'ergonomia di Omega per eliminare i moduli di vibrazione, una scelta che riduce il peso complessivo del controller e garantisce una mira più stabile e costante durante le sessioni prolungate. La forma ottimizzata migliora il controllo dei paddle posteriori e assicura una presa più naturale, con un bilanciamento pensato specificamente per il gaming competitivo ad alto livello.

Omega è dotato di una batteria ricaricabile integrata a ricarica rapida, senza quindi la necessità di sostituire le pile come accade su alcuni controller concorrenti.

Chi è SCUF Gaming e il legame con CORSAIR

SCUF Gaming nasce nel 2011 ad Atlanta, Georgia, con un obiettivo preciso: offrire ai giocatori strumenti migliori di quelli disponibili sul mercato, frutto dell'ascolto diretto dei gamer competitivi. Nei primi anni l'azienda si afferma nella scena eSport come riferimento per i controller personalizzati ad alte prestazioni, quando riesce a costruirsi una reputazione fondata su brevetti, qualità costruttiva e attenzione alle esigenze di chi gioca per vincere. Nel dicembre 2019, CORSAIR acquisisce SCUF Gaming, che continua a operare come marchio indipendente all'interno del gruppo. La mission resta invariata: progettare controller che diano un vantaggio reale e misurabile, tanto al professionista che gareggia nei tornei quanto al giocatore appassionato che vuole portare il proprio gioco a un livello superiore.