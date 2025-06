Samsung Odyssey G7 32'' 4K, da 649 a 499: super sconto per un monitor da gaming con caratteristiche strabilianti

Il monitor Samsung Odyssey G7 da 32 pollici con risoluzione 4K UHD, refresh rate a 144 Hz e pannello IPS è ora disponibile su Amazon a 499,99€. Una proposta completa anche per l'intrattenimento grazie alla piattaforma Smart TV, audio integrato, Wi-Fi e Bluetooth. In offerta anche i modelli curvi Full HD da 27" e 32"

Chi cerca un monitor versatile, pronto sia per le sessioni di gioco ad alta velocità sia per lo streaming, può puntare su Samsung Odyssey G7 (S32BG702). Disponibile su Amazon a 499,99€ (scende da 649,90€), è un 32 pollici piatto con risoluzione UHD 4K (3840x2160 pixel), pannello IPS e refresh rate da 144 Hz, con un tempo di risposta di 1 ms (GtG). Il supporto a FreeSync Premium Pro e la certificazione HDR 400 garantiscono fluidità e colori più dinamici in ogni scena, anche nelle fasi più movimentate del gioco.

Samsung integra anche una vera piattaforma Smart TV, elemento che rende questo monitor particolarmente adatto all’uso misto: gaming, lavoro e intrattenimento. Il supporto a Wi-Fi e Bluetooth, gli altoparlanti integrati e il design regolabile (HAS, Pivot) completano una scheda tecnica rara nella fascia di prezzo. A livello di connettività, sono presenti 2 porte HDMI, 1 DisplayPort, 2 USB, ingresso audio.

Accanto a Odyssey G7, Amazon propone anche due modelli curvi Samsung CR50 dedicati a chi cerca soluzioni più essenziali ma affidabili. Il primo è un 27 pollici Full HD (C27R502) con curvatura 1800R, pannello VA, refresh rate a 60 Hz e supporto FreeSync, in vendita a 97,99€ . Il secondo, C32R502 da 32", offre una curvatura più accentuata (1500R), refresh rate a 75 Hz e prezzo contenuto: 142,99€ .

Tutti e tre i modelli dispongono delle modalità Flicker Free e Eye Saver, pensate per ridurre l'affaticamento visivo durante le lunghe sessioni. Soluzioni che rispondono a esigenze diverse: prestazioni e completezza con Odyssey G7, semplicità e convenienza con i CR50.

Del resto, Samsung Odyssey è diventato il brand di riferimento per molti giocatori grazie a una combinazione di caratteristiche tecniche mirate al gaming competitivo e immersivo. I monitor Odyssey offrono pannelli ad alta risoluzione con refresh rate elevati (fino a 240Hz sui modelli top), tempi di risposta ridottissimi, supporto a tecnologie come FreeSync Premium Pro e G-Sync e, nei modelli curvi, un design pensato per avvolgere il campo visivo e aumentare la concentrazione sul gioco. La qualità costruttiva, l'attenzione all’ergonomia e la presenza di funzioni pensate per lunghe sessioni – come Flicker Free ed Eye Saver Mode – consolidano la reputazione della linea, rendendola una scelta ricorrente tra gamer appassionati e professionisti.