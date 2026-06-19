Samsung Odyssey G5 in offerta Amazon: monitor gaming curvo 1000R, 165Hz e a risoluzione 2K a soli 144

Il Samsung Odyssey G5 da 27 pollici scende a 144 euro su Amazon e mette a disposizione pannello curvo 1000R, QHD 2K, 165Hz e 1ms per un'esperienza gaming fluida e immersiva, ideale per giocare e non solo

Chi cerca un monitor da gaming capace di offrire immersione elevata e prestazioni solide può trovare su Amazon una proposta particolarmente interessante: Samsung Odyssey G5 da 27 pollici a 144.

Il punto distintivo è il display curvo 1000R, progettato per seguire il campo visivo umano e aumentare il coinvolgimento durante le sessioni di gioco. La curvatura accentuata contribuisce a un'esperienza più avvolgente, soprattutto nei titoli competitivi e nei giochi open world.

Il pannello VA da 27 pollici offre risoluzione 2560x1440 pixel QHD (2K) in formato 16:9, una combinazione che garantisce maggiore nitidezza rispetto al Full HD e un buon equilibrio tra qualità visiva e prestazioni. Il supporto HDR10 migliora la gestione di luci e contrasti, e rende le scene più profonde e dettagliate.

Le prestazioni sono pensate per il gaming fluido. Il monitor raggiunge un refresh rate di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms (MPRT), caratteristiche che riducono sfocature e ritardi nelle azioni rapide. La compatibilità con AMD FreeSync contribuisce a eliminare tearing e stuttering durante il gioco.

La dotazione di connessioni include HDMI, DisplayPort e ingresso audio per la massima flessibilità nella gestione di PC e console. Il monitor viene, inoltre, fornito con cavo di alimentazione, HDMI e DisplayPort inclusi, elemento che facilita l'installazione immediata senza acquisti aggiuntivi.

Particolare attenzione è riservata al comfort visivo. Le tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free riducono l'affaticamento degli occhi durante sessioni prolungate, mentre il pannello VA contribuisce a mantenere buoni livelli di contrasto anche in ambienti poco illuminati.

Le dimensioni con stand sono pari a 61,66 x 47,74 x 27,26 cm e permettono un posizionamento stabile su scrivanie di varie dimensioni. Numeri che ci permettono di dire che, considerando la combinazione di QHD 2K, 165Hz, curvatura 1000R e tempo di risposta 1ms, il prezzo di 144 rende Samsung Odyssey G5 una delle soluzioni più aggressive nella fascia dei monitor da gaming entry e mid-level.