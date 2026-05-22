Samsung Odyssey G5 27'' QHD a 190 euro: un monitor gaming IPS da 180Hz di qualità e che non costa molto

Pannello IPS da 27 pollici con risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento a 180Hz e risposta a 1ms: il Samsung Odyssey G5 si posiziona nella fascia media del mercato gaming con specifiche da fascia alta e un prezzo che difficilmente lascia indifferenti

Trovare un monitor gaming con pannello IPS, risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento a 180Hz sotto i 200 euro è sempre stata una sfida. Il Samsung Odyssey G5 da 27 pollici (modello S27DG502) ci riesce, e lo fa senza rinunciare alle specifiche che contano davvero per chi gioca ogni giorno. Non si tratta di un monitor da studio o da lavoro in travestimento, ma di un prodotto costruito attorno all'esperienza di gioco, con tutto ciò che ne deriva in termini di latenza, fluidità e compatibilità con le principali piattaforme.

La scelta del pannello IPS è probabilmente la decisione più importante nel design di questo monitor. I pannelli IPS offrono angoli di visione ampi e una resa cromatica superiore rispetto ai classici pannelli VA e TN. Il risultato è un'immagine vivida e coerente anche quando ci si sposta lateralmente rispetto all'asse centrale, un vantaggio concreto sia nelle sessioni di gioco prolungate sia durante l'uso quotidiano per contenuti multimediali. Il formato flat (piatto) con rapporto d'aspetto 16:9 mantiene la geometria d'immagine standard, senza le distorsioni dei modelli curved, ed è una scelta che facilita l'uso promiscuo gaming e produttività.

La risoluzione QHD a 2560x1440 pixel su un pannello da 27 pollici offre una densità di circa 109 PPI, un valore che garantisce nitidezza percepibile nella vita di tutti i giorni senza richiedere la potenza grafica necessaria per il 4K. Per chi ha una GPU di fascia media il QHD è l'ideale: immagini notevolmente più definite rispetto al Full HD, con un carico sulla scheda video ancora gestibile anche nei titoli più impegnativi. Il pannello supporta HDR400, il livello base della certificazione HDR che porta il picco di luminosità a 400 nit.

Il refresh rate a 180Hz è uno degli elementi più rilevanti della scheda tecnica. Passare da 60Hz a 180Hz è un salto percettivo nettissimo: il movimento sullo schermo diventa visibilmente più fluido, le transizioni più morbide e la reattività ai comandi molto più immediata. In un gioco sparatutto, questa differenza si traduce in una migliore capacità di tracciare i bersagli in movimento; in un gioco di guida, in una sensazione di controllo più precisa e naturale. Il tempo di risposta dichiarato di 1ms (GtG, da grigio a grigio) limita il ghosting per mantenere l'immagine pulita anche alle frequenze più alte.

A supportare la fluidità ci pensa la compatibilità con AMD FreeSync e Adaptive Sync, mentre sul retro del monitor troviamo una dotazione di porte essenziale ma completa: 1 porta HDMI, 1 DisplayPort e un ingresso audio da 3,5mm per collegare cuffie o speaker direttamente al monitor. La presenza della DisplayPort è particolarmente apprezzabile in questa fascia di prezzo, perché garantisce la compatibilità con il refresh rate massimo di 180Hz anche con le GPU che gestiscono meglio le alte frequenze tramite DP rispetto all'HDMI. La funzione Flicker Free riduce lo sfarfallio della retroilluminazione che a lungo andare può affaticare la vista, una scelta che fa la differenza nelle sessioni di gioco prolungate.

L'ergonomia è curata: il supporto offre regolazione in altezza (HAS), pivot per la rotazione del pannello in verticale e inclinazione. Sono funzioni che in questa fascia di prezzo non sono sempre garantite, e la loro presenza rende il monitor adatto anche a un setup da lavoro ibrido, non solo a una postazione gaming dedicata. Le dimensioni con base sono 61,3 × 36,15 × 26,3 cm, dimensioni standard per un 27 pollici con piedistallo regolabile.