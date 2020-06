ROG Strix Scope Deluxe: tastiera meccanica adesso in versione TKL

ROG Strix Scope Deluxe è una tastiera meccanica dotata di switch Cherry MX, che assicurano feedback e affidabilità, mentre il corpo in alluminio garantisce resistenza, il tutto ovviamente accompagnato da illuminazione Aura RGB. Asus annuncia che adesso la tastiera meccanica è disponibile anche in versione TKL, ovvero priva del tastierino numerico in modo da poter essere più compatta.

Il design TKL è particolarmente comodo, permette di avere più spazio a disposizione e di garantire movimenti del mouse più ampi senza problemi: setup perfetto per chi preferisce sensibilità più basse del mouse.

ROG Strix Scope TKL Deluxe è una tastiera pensata soprattutto per i giocatori di sparatutto in prima persona competitivi, dove il tasto Ctrl si presenta in un formato extra-large, estremamente comodo nelle azioni più frenetiche.

La tastiera compatta può essere facilmente riposta negli zaini mentre il cavo staccabile evita che si graffi. Un pulsante, inoltre, permette di passare rapidamente dai tasti funzione ai controlli multimediali, mentre un altro, la Stealth key, nasconde istantaneamente tutte le app e disattiva l'audio per ragioni di privacy. La tastiera è dotata anche di poggiapolsi magnetico, con imbottitura ampia e morbida che garantisce comfort anche per le lunghe sessioni di gioco.