ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, ASUS porta l'OLED nel gaming competitivo con 540Hz

ASUS ha portato al Computex 2026 il primo monitor OLED pensato per l'esport competitivo: ROG Strix OLED XG259QWPG Ace debutta con pannello 24,5 pollici Full HD, refresh a 540Hz e 0,02 ms. Nel catalogo arrivano anche nuovi ROG Tandem RGB OLED, ProArt QD-OLED e ZenScreen

ASUS ha presentato al Computex 2026 il primo monitor OLED pensato esplicitamente per l'esport competitivo: si chiama ROG Strix OLED XG259QWPG Ace ed è il nuovo riferimento della linea ROG Ace. Il pannello è da 24,5 pollici, risoluzione Full HD, refresh rate a 540Hz e tempo di risposta di 0,02 ms, con l'obiettivo dichiarato di portare l'OLED nel territorio finora occupato dai TN da torneo.

OLED per l'esport

Il punto vero del progetto è questo: non si tratta dell'ennesimo OLED veloce, ma del primo monitor OLED esport della famiglia ROG Ace, una sigla che per anni ha indicato il terreno delle periferiche più orientate al gioco competitivo. ASUS ha scelto un pannello TrueBlack Glossy Tandem WOLED, con benefici dichiarati su luminosità di picco, volume colore e durata rispetto alla generazione WOLED precedente. In parallelo, il monitor integra VESA DisplayHDR 600 True Black, copertura del 99,5% DCI-P3, colore a 10 bit e Delta E inferiore a 2.

La parte interessante, però, non è solo il listino delle specifiche. ASUS dice di aver lavorato con BLAST e PGL per raccogliere feedback diretti dai pro player all'interno del classico lavoro di rifinitura che separa un monitor da marketing da un prodotto che prova davvero a entrare nei setup da torneo.

L'OLED non è solo una tecnologia di altissimo livello per immagine e contrasto, ma anche una soluzione molto valida in termini di input lag, lettura immediata dell'immagine e rapidità nei movimenti. ASUS parla di una resa superiore su luminosità di picco, gamut e longevità grazie al Tandem WOLED, mentre il coating TrueBlack Glossy punta a mantenere testo e dettagli più netti.

Tra l'altro il monitor arriva anche con le nuove protezioni OLED Care Pro, il sensore Neo Proximity aggiornato e il timer Auto Away regolabile, oltre a una gestione termica con componenti GaNFET che abbassano il calore di scarto e la temperatura di ventilazione. Sono quelle funzioni che non fanno scena sul palco, ma in un pannello OLED contano eccome per la durata nel tempo.

Nel pacchetto Computex ci sono anche i ROG Swift OLED PG32UCWM e PG27UCWM, con Tandem RGB OLED e modalità dual mode fino a 4K a 240Hz o FHD a 480Hz. Con Tandem RGB OLED, ASUS indica un pannello OLED a più strati che usa una struttura RGB stripe invece del classico subpixel bianco dei vecchi WOLED, con l'obiettivo di aumentare luminosità, volume colore e durata. In pratica, ASUS lo descrive come un OLED più brillante e più preciso, con testi più nitidi e meno compromessi rispetto ai pannelli WOLED precedenti.

Nel caso dei monitor ROG, il termine serve a distinguere questa nuova generazione dai pannelli OLED tradizionali: il risultato dichiarato è fino al 15% di luminosità di picco in più, il 25% di volume colore in più e una vita utile più lunga del 60% rispetto alla generazione WOLED precedente. È quindi una combinazione di due idee: Tandem per la struttura a più strati e RGB stripe per il layout dei subpixel.

Più in là si trovano il ProArt Display PA32USD 4K QD-OLED per creator, capace di arrivare a 240Hz e 1000 nit di picco, e la nuova ondata ZenScreen per produttività e videoconferenza. Sono prodotti diversi per target e prezzo, ma il pezzo che spicca davvero, per impatto simbolico oltre che tecnico, resta l'XG259QWPG Ace.

Invece, nel caso del WOLED del modello a 540 Hz, il sistema resta basato sulla matrice WOLED con subpixel bianco, mentre nell'RGB OLED il layout dei subpixel passa a una disposizione RGB più classica, senza il bianco, per migliorare nitidezza del testo e volume colore.