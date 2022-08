ROG Rapture GT6 e GT-AXE16000: le novità per la connessione da ASUS al Gamescom

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha tenuto oggi l'evento Have It All in occasione del Gamescom 2022, presso il Dock2 di Colonia, in Germania. Have It All è il primo evento ROG su larga scala che si svolge in presenza dall'inizio della pandemia, sviluppato con l’obiettivo di offrire ai fan di ROG e ai media l'opportunità di vedere e sperimentare da vicino le ultime schede madri della serie AMD X670E, nuovi dissipatori AIO e PSU, nuovi display e soluzioni di rete, oltre che tante nuove periferiche gaming.

Iniziamo a occuparci delle novità per la connessione, mentre dettaglieremo più avanti gli altri annunci. ROG Rapture GT6 è il primo sistema mesh tri-band progettato per il gaming, che offre agli utenti fino a 10 stream e velocità WiFi fino a 10.000 Mbps. Una combinazione di nove antenne interne e la tecnologia ASUS RangeBoost Plus migliora la portata complessiva e la qualità del segnale WiFi, offrendo una copertura ideale fino a 540 metri quadrati. La tecnologia di “smart antenna” integrata rileva le direzioni di arrivo del segnale per i dispositivi connessi, per ottimizzarne stabilità e potenza.

Rapture GT6 prevede lo spostamento delle antenne dall'esterno all'interno e adotta un design elegante. Il suo stile futuristico è evidenziato dal logo Aura RGB, da prese d'aria e dal claim ROG "For Those Who Dare" inciso su un lato. Sulla parte superiore e inferiore, le griglie di ventilazione sono allineate con i dissipatori all'interno, per migliorare l'effetto convettivo e la dissipazione del calore. Per chi preferisce un'estetica più “luminosa” o brillante è disponibile anche l'edizione Moonlight White.

Al Gamescom Asus ha portato anche ROG Rapture GT-AXE16000, router da gioco WiFi 6E quad-band dotato di chipset WiFi Broadcom di nuova generazione e di una CPU quad-core a 64 bit da 2,0 GHz. È inoltre dotato delle tecnologie ASUS RF e ASUS RangeBoost Plus per migliorare la portata e la copertura del segnale WiFi. Con il WiFi 6E, la banda da 6 GHz è dedicata ai dispositivi WiFi 6E in modo da non essere rallentati dai dispositivi di vecchia generazione. Rapture GT-AXE16000 è dotato di due porte LAN da 10 Gbps, quattro porte LAN da 1 Gbps e una porta WAN da 2,5 Gbps che supporta la link aggregation e il bilanciamento del carico. Queste porte consentono di fornire un'enorme larghezza di banda ai dispositivi collegati e di sfruttare al meglio connessioni Internet ad alta velocità.

Altre informazioni sugli annunci ASUS ROG al Gamescom si trovano sul sito dedicato all'evento.