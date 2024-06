ROG RAPTURE GT-BE19000: Asus presenta il nuovo Router Gaming Tri-Band Wi-Fi 7

Fra i tanti nuovi prodotti presentati da Asus al Computex che si sta svolgendo a Taipei, Taiwan, troviamo questo "mostro" di connettività, ROG RAPTURE GT-BE19000. Con il supporto a Wi-Fi 7, si tratta di un router in grado di erogare reti su tre bande: da 2,4 GHz (throughput di 1376 Mbps), da 5 GHz (5764 Mbps) e da 6 GHz (11529 Mbps). Tutte supportano la tecnologia di modulazione del segnale 4096 QAM e mentre la banda da 5 GHz si basa su un'ampiezza del canale di 120 MHz, con la 6 GHz arriviamo a 320 MHz, il che garantisce prestazioni di assoluto livello.

Come le soluzioni RPG RAPTURE di fascia molto alta, il router presenta una moltitudine di porte, che vanno dalla 10G WAN/LAN alla 2,5 G WAN/LAN e alle LAN da 10G, da 2,5G (x3) e da 1G. Abbiamo anche una porta USB 3.2 Gen1 e una USB 2.0. Il router eroga le sue reti grazie alla presenza di 8 voluminose antenne, che gli conferiscono, come capita anche ad altri ASUS ROG RAPTURE di questa fascia, un aspetto caratteristico che ricorda un ragno.

All'interno, abbiamo 256 MB di memoria flash per la memorizzazione delle impostazioni e ben 2 GB di RAM DDR4. Le dimensioni di questo prodotto, al solito, sono generose, ovvero: 350x350x220 mm.

Ma al di là di queste caratteristiche, è il supporto al Wi-Fi 7 l'aspetto più interessante in proposte di questo tipo. A partire dalla presenza della tecnologia Multi-Link Operation (MLO) propria dello standard, la quale consente ai dispositivi di connettersi e trasmettere dati su più canali di frequenza contemporaneamente. Questo può includere canali nelle bande di frequenza dei 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, il che comporta un aumento considerevole delle velocità di throughput, praticamente sommando le capacità di ciascuna banda coinvolta nella connessione.

Non mancano la presenza della VPN o Guest Network Pro, una funzionalità progettata per migliorare l'esperienza e la gestione delle reti guest (ospiti). Le porte USB del router, inoltre, supportano il Tethering, in modo da poter gestire una connessione di backup tramite lo smartphone, che sia su linea 4G o 5G. Troviamo anche il supporto ad AiMesh, la tecnologia di ASUS per le reti Wi-Fi Mesh e alla Game Acceleration Triple-Level. Questa tecnologia si basa su un approccio multi-livello per ridurre la latenza, migliorare la stabilità della connessione e garantire un'esperienza di gioco fluida.

In definitiva, parliamo di una soluzione molto simile a ROG Rapture GT-BE98, che abbiamo già recensito. Mentre quest'ultimo è di tipo Quad-Band, GT-BE19000 è un Tri-Band (ovvero dispone di una connessione su banda da 5 GHz in meno, il che può rappresentare un limite in certe circostanze e nella gestione del backhaul).