ROG Rapture GT-AXE11000: performance ai vertici per i giocatori

Per poter incontrare le esigenze legate al gaming, un Router deve aderire a una serie di caratteristiche, che vanno dalle capacità hardware al supporto degli standard di connessione di recente generazione per poter contenere le latenze, fino a un software immediato, che favorisca la personalizzazione e che contempli opzioni di prioritizzazione del traffico. Poter indirizzare le risorse di rete in modo che vengano assegnate, prima di tutto, ai dispositivi di gioco, infatti, è molto importante per i giocatori. Tutte queste caratteristiche sono contemplate in ROG Rapture GT-AXE11000, un Router Gaming costoso ma completo e performante.

Router Gaming completo con supporto a Wi-Fi 6E

ROG Rapture GT-AXE11000 usa una CPU quad-core a 64-bit da 1,8GHz con 1GB di RAM che permette l'elaborazione parallela. Questo aspetto è molto importante in presenza di una connessione di tipo Wi-Fi 6E, soprattutto quando è particolarmente trafficata, garantendo una maggiore velocità quando si gestiscono dati da più dispositivi. Lo stesso supporto Wi-FI 6E è altrettanto importante, perché permette di far viaggiare i dati sulla rete con banda da 6 GHz, non disponibile con lo standard WI-Fi 6. Una rete aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali con banda a 2,4 GHz e a 5 GHz migliora le prestazioni, le velocità di trasferimento dei dati ed evita le congestioni, con più possibilità di evitare i canali wireless già impegnati.

Fra gli altri vantaggi dello standard Wi-Fi 6E c'è il fatto che la banda a 6 GHz opera senza la funzione Dynamic Frequency Selection (DFS), affinché i dispositivi possano connettersi istantaneamente senza incappare nei ritardi imposti dalla DFS. Nella frequenza standard a 5 GHz in Wi-Fi 6, i canali a 160 MHz devono operare necessariamente utilizzando la DFS, che può rallentare il processo di collegamento o riconnessione alla rete wireless.

Sono tutte tecnologie che rischiano di essere indispensabili per la migliore esperienza di gaming possibile, a cui si aggiunge la tecnologia RangeBoost Plus, la quale contribuisce ulteriormente a migliorare la portata e la copertura del segnale WiFi. Per facilitare il gioco simultaneamente all'uso di una VPN, inoltre, il router ROG Rapture abilita VPN Fusion, una funzione che consente di eseguire contemporaneamente una VPN e una normale connessione Internet.

Molto importante, poi, è la presenza della porta WAN/LAN 2.5G, la quale consente di sfruttare il pieno potenziale delle più moderne reti in fibra, abilitando velocità di connessione notevoli sia su internet ma anche verso NAS, workstation e dispositivi mobile, nel caso si intenda strutturare reti più complesse. A questa porta si aggiungono due porte 1Gbps con supporto all'Aggregazione WAN.

Altro aspetto determinante per questa offerta ROG Rapture è l'Accelerazione di gioco a tre livelli. Questa tecnologia è pensata per ridurre il più possibile la frequenza di ping e la latenza di gioco conferendo priorità ai pacchetti di dati che interessano i sistemi di gioco. È possibile attraverso la Gaming Port messa a disposizione da ROG Rapture GT-AXE11000, una porta dedicata che dà la priorità a qualsiasi dispositivo ad essa collegato, assicurando che i suoi dati siano sempre in testa alla coda.

Inoltre, il router imposta la prioritizzazione del traffico in modo da favorire le applicazioni di gioco piuttosto che le altre che richiedono le risorse di rete, come il trasterimento di file, la navigazione sul web o lo streaming. Questa modalità è definita Game Boost, ed è un vero e proprio QoS adattivo per i giochi. Infine, il router ROG Rapture assicura di raggiungere i server di gioco seguendo il percorso più breve possibile. Questo è possibile attraverso Outfox, una rete di gioco ottimizzata che fornisce un percorso più veloce e più stabile verso il server dei giochi multiplayer più popolari. Come utente GT-AXE11000, si ottiene una prova gratuita di 90 giorni semplicemente registrandosi a Outfox e scaricando l'applicazione PC.

Ottimizzazione anche per mobile gaming e console next-gen

Questa soluzione di altissimo livello ROG si adatta particolarmente bene anche a giochi mobile e per console. È merito soprattutto della Gaming Port, la quale funziona benissimo con qualsiasi console di gioco, comprese PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch.

Un'alternativa altrettanto valida, e più economica, è rappresentata da ROG Rapture GT-AX6000. Un router che offre la gran parte delle caratteristiche che abbiamo fin qui elencato, rinunciando al solo Wi-Fi 6E, ma con ben due porte Ethernet 2.5G e le altre caratteristiche già menzionate fra cui la Gaming Port, VPN Fusion, Game Boost e tutto il resto.